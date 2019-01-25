Kentsel dönüşüm sürecindeki Kirazlıtepe'de eylem: Belediye başkanı bizi ölüme terk etti

Üsküdar Kirazlıtepe’de ‘kentsel dönüşüm’ kapsamında yürütülen yıkım nedeniyle vatandaşlar mağdur olduklarını söyledi. Dün yıkıma karşı Üsküdar Belediyesi önünde oturma eylemi ve basın açıklaması yapan Kirazlıtepeliler, “Belediye başkanı bizi ölüme terk etti” dedi.

Birgün'den Dilara Şimşek'in haberine göre eylemde basın açıklamasını mahalleli adına Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm İmar ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Rıza Şener okudu. Şener, dönüşümle ilgili kendilerine sunulan teklifi kabul etmediklerini ifade ederek, yıkımların rastgele yapıldığına dikkat çekti. “Üsküdar Belediyesi binaları yıkıp insanları molozların içinde yaşamaya zorlamakta” diyen Şener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz asbest ve moloz tozu soluyarak, lağım akıntıları ve lağım fareleri ile yaşamak zorunda bırakıldık. Gecekondu yaşamından bizi kurtarıp insanca yaşama alanlarına kavuşturacağını ve olası bir depremde bizi ölümden kurtaracağını söyleyen Üsküdar Belediyesi Başkanı bu davranış ve tutumu ile bizi ölüme terk etmiştir. Bu davranışını kınıyoruz. Sayın Başkan, mahallemizdeki moloz dağlarını kaldırınız. Bize temiz ve insanca bir yaşan alanı sağlamak zaten göreviniz, görevinizi yapınız.”

Ardından konuşan Avukat ve belediye başkan aday adayı Onur Cingil, mahallelinin yaşam alanları için mücadele verdiğini belirtti:

“Kirazlıtepeliler cezalandırılıyor. İnşaatların yıkımları yapıldı, hukuksuzluklar ortaya çıkarıldı ama yine de devam edildi. Burası yandaşa, müteahhitte değil; Kirazlıtepelilere verilsin. Rastgele yıkım yapılıyor ve yeniden inşanın garantisi yok Kirazlıtepeliler garanti istiyor, gelecek istiyor.

Tabip Odası'ndan rapor: Tüm İstanbul etkilenebilir

Kirazlıtepelilerin, her perşembe günü Üsküdar Belediyesi önünde toplanmaya devam edeceği öğrenildi.

Açıklamanın ardından İstanbul Tabip Odası’nın mahalledeki dönüşüme ilişkin hazırladığı rapor paylaşıldı. Bölgede saha incelemesi yapan Tabip Odası’nın raporunda, “Burada yaşayanların yaşam alanları daraltılmış, hatta yok edilmiştir. Beden ve ruh sağlığı bozulmuştur” ifadesi yer aldı. Yıkımın yönetmeliğe aykırı yapıldığı belirtilen raporda öne çıkan başlıklar ise şöyle:

"Kirazlıtepe’de yürütülen kentsel dönüşüm sürecinde Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in 19 maddesine aykırı şekilde faaliyette bulunuldu. Gürültü ve toz emisyonlarına karşı alınması gereken önlemler de alınmamakta.

"Yıkıntı atıklarının ortamda kalması çok önemli halk sağlığı sorunlarına yol açmakta. Üsküdar Belediyesi kamu kurumu olarak mevzuata uygun hareket etmemekte. Buraya yakın diğer mahallelerin de bu durumdan etkileniyor olma ihtimali çok yüksek.

"Yıkıntıların ortamdan uzaklaştırılmaması sonucu oluşan çürüme sonrası artması beklenen kemirici hayvan ve sinek üremesi, beraberin enfeksiyon hastalıkları sadece Kirazlıtepe Mahallesi değil, yakın çevreden başlamak üzere tüm İstanbul için önemli bir halk sağlığı tehdididir.

"Üsküdar Belediyesi’nin en kısa sürede bu yıkıntıları mevzuata uygun biçimde ortamdan uzaklaştırılması ve bundan sonraki yıkımları da mevzuata uygun şekilde yürümesi gerek."