"Kentsel dönüşüm için 'ikna odaları' kuruldu; imza dayatması yapılıyor"

Sultangazi Belediyesi'nin, Bakanlar Kurulu tarafından 28 Ocak 2013 yılında ‘afet riskli alan’ ilan edilen, ancak mahkeme kararı ile afet riskli bölge olmadığı 'kanıtlanan' Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm için 'ısrarcı' olduğu aktarıldı. Belediyenin, kentsel dönüşüm için 16 maddelik bir anlaşma hazırladığı ve anlaşmayı TOKİ ile protokol yapıldığını belirterek halka imzalaması için dağıttığı ifade edildi. Belediyenin, kâğıtları imzalamak istemeyen mahalle sakinlerini, Kentsel Dönüşüm Müdürü aracılığıyla tek tek “ikna odalarına” çağırdığı, imza için dayatma yapıldığı ileri sürüldü.

Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın ise yurttaşları ikna etmek için turlar düzenlediği belirtildi.

Halkın 18 maddesine karşılık 16 madde

Birgün'den Rabia Yılmaz'ın haberine göre mahalle sakinlerinin kurduğu Siteler Yaşam ve Dayanışma Derneği (SİTEDER) yöneticileri, 27 Ekim 2017 tarihinde halkın, uzman hukukçuların ve şehir plancıların katılımıyla “Adaletli yerinde dönüşüm için olmazsa olmazlarım” başlıklı 18 maddeden oluşan bir metin oluşturulduğunu aktardı. Söz konusu metin 28 Ekim 2017 tarihinde Belediye Başkanı’na iletildi, ancak 21 Ocak’ta belediyenin düzenlediği kentsel dönüşüm toplantısında 16 maddeden oluşan başka bir bildiri dağıtıldı. Bildiride Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile işbirliği içerisinde bir proje başlatıldığı, mahallelinin istekleri doğrultusunda bir kentsel dönüşüm gerçekleştirileceği kaydedildi.

TOKİ: Anlaşma yok

Toplantının ardında mahalle sakinlerinden oluşan 17 kişilik bir grup, TOKİ ile görüştü. TOKİ Kentsel Dönüşüm yetkilileri, belediyesi ile bir anlaşma ya da protokolün yapılmadığını, kentsel dönüşüm için mahallelinin 3’te 2’sinden imza toplanması gerektiğini, TOKİ’nin ancak o şekilde çalışma yürüteceğini ve hiçbir pazarlık yapmayarak koşulları kendi belirleyeceğini aktardı.

"İmza atmayacağız"

"Hukuki hiçbir garanti içermediği" ifade edilen anlaşmaya imza atmayacaklarını belirten SİTEDER yöneticileri, “Biz tüm üyelerimizin ve üye olmayan komşularımızın da hakkını gözeterek açık, şeffaf ve demokratik bir çalışma ile hukuksal haklarımızı garanti altına almaya çalışıyoruz. Ortada hukuksal sözleşme, avan ve mimari proje, vaziyet durum planı ve garanti olmadan, ne TOKİ’YE ne de başka birine imza vermeyeceğiz” sözlerini sarf etti.