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BBC Türkçe

Kentli Burka: Bir sanatçının İslamofobi eleştirisi

Avustralyalı fotoğrafçı Fabian Muir, ülkesinde tartışmalara yol açan burkayı kentlerin çeşitli noktalarında fotoğrafladı.

13 Nisan 2017 10:14

Avustralya'nın 2014'teki başbakanı Tony Abbott'un mecliste burkayı yasaklayan bir konuşma yapmasının ardından fotoğrafçı Fabian Muir buna sanatıyla yanıt vermeye karar verdi.

Eline kamerayı alıp ülkesinde bin 600 kilometrelik bir yolculuğa çıktı.

Muir yolculuk boyunca, Afganistan'dan gelen bu kobalt rengi kıyafetin Avustralya'nın en renkli ve etkileyici doğa manzaralarıyla aynı karede olduğu fotoğraflar çekti ve bunları Güneşin Kavurduğu Ülkede Mavi Burka adıyla sergiledi.

Muir bu sergisinin ardından ikinci bir seri yarattı: Kentli Burka.

Bu sefer arka planda ülkenin doğa manzaraları değil kent manzaları yer alıyor. Bunlardan bazılarında beyaz süt şişeleri, bazılarında McDonalds şubelerinin florasan ışığı, bazılarında da grafitti dolu duvarlar var.

Fabian Muir, bu fotoğrafların yükselen aşırı sağ ve İslamofobi'ye bir eleştiri olduğunu söylüyor.

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