Kentlerde bombalı araç alarmı

Son günlerde bomba yüklü araçlarla yapılan saldırıların ardından tüm yurtta Emniyet birimleri, yeni saldırılara karşı alarma geçti.



İstanbul



İstanbul'da Karacaahmet mezarlığı, bomba şüphesi olan bir paketin imhası nedeniyle boşaltıldı. Kadıköy - Üsküdar yolu tamamen trafiğe kapatıldı.



Elazığ



Elazığ Emniyet Müdürlüğü aldığı bir istihbarat sonucu, bomba yüklü olduğundan şüphelendiği beyaz renk Renault marka bir otomobilin peşine düştü.



Elazığ Emniyet Müdürlüğü, tüm birimlere yönelik yaptığı telsiz anonsunda 12 plakalı beyaz renkte binek Renault marka bir aracın aranması talimatını verdi. Telsizlerde yapılan anonslarda güvenlik görevlileri öncelikle kendi can güvenlikleriyle ilgili önlem almaları istenerek, tek başlarına araca müdahale etmemeleri konusunda uyarıldı. Elazığ polisi il genelinde bomba yüklü olduğundan şüphelendiği neredne gelip nereye gittiğiyle ilgili bilgi verilmeyen aracı her tarafta didik didik arıyor.



Adana



Adana'da da 6. Kolordu Komutanlığı yakınına bırakılan bir otomobil, içinde bomba olabileceği şüphesiyle çevre güvenliği alındıktan sonra uzman ekiplerce arandı. Yapılan aramalarda bombaya rastlanılmadı.



Edinilen bilgiye göre olay saat 23.00 sıralarında 6. Kolordu Komutanlığı'na 5 metre mesafede meydana geldi. Bölgeye bırakılan 39 NA 873 plakalı eski model bir otomobil, nöbetçi askerlerce fark edildikten sonra polise haber verildi. Olay yerine ilk ulaşan polis ekibi, çevre güvenliği alırken, daha sonra bomba imha uzmanları aracı incelemek üzere bölgeye intikal etti. Görevli askerler tarafından otomobilin bulunduğu yere yakın mesafede jammer (frekans karıştırıcı cihaz) kurulurken, Caki adlı polis köpeği de otomobili didik didik aradı. Bomba imha uzmanı polisler, aracı yakından inceledi. Yapılan aramalarda patlayıcı maddeye rastlanmazken, otomobilin trafikten men edilmesi gerektiği belirtildi.

Öte yandan önceki gün de 6. Kolordu Komutanlığı güzergahına bırakılan bir otomobil paniğe yol açmış, bomba imha ekipleri tarafından yapılan aramalarda ise olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştı.



Van



Van'da da bomba yüklü bir aracın kente girdiği istihbaratı üzerine, polis ve jandarma ekipleri alarma geçti. Takibe alınan ve kovalamacının ardından bir sokakta kıstırılan minibüs, didik didik arandı. Ancak minibüste herhangi bir bomba veya düzeneğe rastlanmadı.



PKK'nın bombalı saldırılarının ardından Van'da süpheli araçlar üzerinde kontrollerini sıklaştıran polis ekipleri, İkinisan Caddesi üzerinde şüpheli hareketlerde bulunan B.Y. yönetimindeki 27 TE 376 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Polisin `dur' ihtarına uymayan minibüs, hızla ara sokaklara girdi. Polis ekiplerini alarma geçiren araçla polis arasında 20 dakika boyunca kovalamaca yaşandı. Bu sırada bir polis aracı da kaza yaptı. Polisin dikkatli takibi sonucu minibüs Sofu Baba Sokak'ta bir evin önünde kıstırıldı.



Aracın yakalanmasının ardından olay yerine başta terör, bomba uzmanları ile birçok ekip sevk edildi. Sokağın giriş çıkışları trafiğe kapatıldı. Minibüs sürücüsü B.Y. gözaltına alınırken, `Lady' adlı dedektör köpek minibüste bomba aradı. Aracı didik didik arayan bomba dedektör köpeğin ardından polisler de inceleme yaptı. Ancak minibüste ilk aramaların ardından herhangi bir bomba veya düzeneğe rastlanmadı.