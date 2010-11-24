Kentin duvarları dev bir tabloya dönüşüyor

T24- Kamusal Alanda Sanat Topluluğu İstanbul Derneği (KSANTİST) üyesi bir grup ressam, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi ile anlaşarak, 'Kentsel İyileştirmede Sanatın Rolü' başlıklı proje ile İstanbul’un eski duvarlarını dev bir tabloya dönüştürüyor.





İlk olarak Beyoğlu’ndaki Yedi Kuyular Caddesi’ne iskele kuran ressamlar, bu iskelede su temalı resim çiziyor. Her gün saat 08.30 ile 16.30 sanatlarını icra eden ressamlar, 11 Aralık’a kadar projeyi teslim edeceklerini belirttiler.



'Halka temas kuruyoruz'



KSANTİST Başkanı ressam Kübra Şirinyurt, bölge halkıyla temas kurduklarını söyleyerek, "Projeyi vatandaşa anlatıyoruz ve sanatımızı ona göre yapıyoruz. Kasımpaşa ve Dolapdere’deki okullarla temasa geçip oradaki öğrencilerin önerileri ile çalışmamızın temelini oluşturduk. Ne tür resim yapacağımızı da ona göre belirledik. Sanatımızı da bu doğrultuda hayata geçireceğiz" dedi.



Duvar resimlerinin dünya sanat tarihi içinde önemli bir disiplin alanı oluşturduğunu belirten Şirinyurt, "Uluslararası kültür ve sanat durağı olan İstanbul’un aynı zamanda anıtsal boyutuna da değinmek istedik. Yapmış olduğumuz bu resim sanatı ile şehir bir sanat galerisine dönüşecek" diye konuştu.



KSANTİST üyesi Serdar Akpınar amaçlarının toplumla yüzleşmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:



"Resmimizde iyiyi veya kötüyü resmetmeye çalışmıyoruz. Toplumla sıcak bir temas kurmayı hedefliyoruz. O yüzden kamusal alanda sanat yapmayı amaçlıyoruz. Hayatı boyunca resim galerisine gitmemiş, sanatla ve sanatçıyla buluşmamış insanlar, ülkesinin sanatçıları ile tanışacak ve bu doğrultuda halkın sahiplenme duygusu güçlenecektir."

(Özge Eğrikar'ın haberi)