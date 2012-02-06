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Yaşam

Kent'in cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek BURSA (A.A)

06 Şubat 2012 16:54

-Kent'in cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek BURSA (A.A) - 06.02.2012 - Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Bursa Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Baykal Kent'in cenazesinin, yarın İstanbul'da toprağa verileceği bildirildi. Tiyatro ve sinema oyuncusu Baykal Kent'in ölüm haberinin duyulmasından ardından, sanatçının yakınları cenaze töreninin İstanbul'da yapılmasını talep edince program değiştirildi ve cenazenin İstanbul'a götürülerek orada defnedileceğini bildirildi. Ünlü sanatçının, hastaneden alınan cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne götürüldü. Cenazeyi taşıyan araç, daha sonra İstanbul'a hareket etti Kent'in arkadaşı Erhan Kabataş, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, cenazeyi yarın Bursa'da toprağa vermeyi planladıklarını belirtmişti.

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