Kenti taşkınlardan koruyacak 'Kanal Edirne' yıl sonunda tamam

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de taşkınları önlemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerine Devlet Su İşleri, (DSİ) tarafından yapımına başlanılan 7 bin 800 metrelik \'Kanal Edirne\' projesinde, çalışmaların yüzde 90 tamamlandı. Edirne Valisi Günay Özdemir, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Meriç Nehri taşkınlarının şehri etkilemeden önleneceğini söyledi.

Edirne\'de her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri\'nde DSİ tarafından 2015 yılı Kasım ayında 45 milyon lira bütçe ile başlatılan \'Kanal Edirne\' projesinde kazı çalışmalarının yüzde 90\'ı tamamlandı. Meriç Nehri\'nde by-pass edilerek oluşturulan 7 bin 800 metrelik kanal ile Edirne\'de taşkınların önlenmesi hedefleniyor. Kanal Edirne projesi ile birlikte yürütülen, Karaağaç Tahliye ve Drenaj Kanalı ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi de su baskınlarından kurtarılacak. Tahliye kanalının tamamlanması ile yaklaşık 1000 metreküp/saniyelik taşkın suyunu kaldırabilecek kanalın taban genişlik kapasitesi 50, derinliği de 4,5 metre olacak. Meriç Nehri ana yatağından taşan sular Kanal Edirne\'den geçirilerek, Edirne il merkezinde olası taşkının önüne geçilecek.

Ayrıca kanal üzerinde yaya ve araç geçişlerini sağlamak için oluşturulacak olan 5 köprüden 4\'ünde çalışmalar tamamlandı. Kanal Edirne ve Meriç Nehri yatak temizliği ve diğer çalışmalar tamamlandığında, yeni rekreasyon alanı oluşturulacak. Meriç Nehri boyunca 6 bin metre ve Kanal Edirne boyunca ise 16 bin metre olmak üzere, toplam 22 bin metre yürüyüş ve bisiklet parkuru yapılması hedefleniyor.

\'TAŞKINLARI ŞEHRİ ETKİLEMEDEN ÖNLEMİŞ OLACAĞIZ\'

Edirne Valisi Günay Özdemir, Kanal Edirne\'nin yüzde 90\'ının tamamlandığını, bu yıl sonu hayata geçirilmesini hedeflediklerini söyledi. Özdemir, \"Kanal Edirne\'yi, yüzde 90\'a yakın bitirdik. Özelikle kanal çalışmaları tamamlandı. 5 tane köprüden 4 tanesi yapıldı. Şu anda 5\'inci köprüyü de tamamlamak üzereyiz. Bu Eylül ayı sonunda köprü çalışması tamamlanacak. Bu yıl içinde de, \'Kanal Edirne\'yi\' hizmete sokmuş olacağız. Kanalın devreye girmesiyle Edirne taşkınlarla ilgili belirli oranda korunmuş olacak. Bu 500 yıllık sel ve taşkın olaylarına göre hesap ettiğimizde, Meriç Nehri taşkınlarını şehri etkilemeden önlemiş olacağız. Bu da gelecekte taşkın olaylarının asgariye inmesini sağlayan önemli bir çalışma olacak\" dedi.

Taşkınlar nedeniyle \'Kanal Edirne\' kazı çalışmalarında gecikme olduğunu söyleyen Vali Özdemir, \"Bu yıl Meriç Nehri\'nde taşkınla ilgili ciddi su seviyesinde yükselme oldu, bu da aslında bizim o bölgedeki çalışmamızı önemli ölçüde etkiledi. Ve bu sene yağış olarak da ülkemiz, Türkiye\'nin hemen her tarafı ve Balkanlar, Bulgaristan çok önemli yağışlar aldı. Bu da bizim buradaki faaliyetlerimizde gecikmeye neden oldu. En kısa zamanda bunu telafi edeceğiz\" diye konuştu.

Kanal Edirne\'nin etrafında çok güzel yerler yapılacağını anlatan Özdemir, \"İnsanların yürüyüş yapıp eğlenebilecekleri, aslında Edirne halkına sosyal anlamda hizmet edecek alanlar yapılacak. Tabi o bölge Meriç, Tunca, Karaağaç bölgesi, bizim turizm alanımızda da Edirne\'ye katkı sağlayan bölge. Kanal Edirne projesi hayata geçtikten sonra da çalışmalarını yaptık çevre düzenlemesini de birkaç yıl içinde tamamlayıp, hizmete açacağız. Kanal Edirne, 8 kilometre bir alan, burada su sporları da yapılacak. Karaağaç, tarımda çok önemli topraklara sahip. Kanal Edirne\'nin tamamlanmasının ardından, bur toprakların buradan sulanması için proje çalışmalarımız devam ediyor\" şeklinde konuştu.

