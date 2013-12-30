Kenter Tiyatrosu'ndan '2014 Shakespeare yılı' için özel oyun

Kenter Tiyatrosu, Shakespeare'in tek boyutlu kadın karakterlerine yeni bir soluk üfleyen “İyi Geceler Desdemona, Günaydın Juliet” oyununu Shakespeare'in 450'inci doğum gününde izleyici karşısına çıkartacak.



Oyun, Shakespeare'in en iyi bilinen iki tragedyası “Romeo ve Juliet” ile “Othello”yu bilinenden çok farklı bir bakış açısıyla yeniden yaratıyor. Ortaya müziklerinden kostümlerine, kurgusundan ışığına kadar zekice örülmüş bir komedi çıkıyor.



Oyunun yazarı Ann-Marie MacDonald, Shakespeare'in kadın karakterlerini ön plana çıkararak; aşk, nefret, kıskançlık, öfke, ihanet, kullanılmışlık gibi duyguları trajikomik bir şekilde yorumluyor. “Romeo ve Juliet” ile “Othello”nun bu yeni yorumu, yaşamın keyifli ve dramatik yanlarını bir arada sunuyor. Oyun, tiyatro tarihinin en önemli yazarlarından Shakespeare'in 450. doğum yıldönümünde sahnelenecek.



"İyi Geceler Desdemona, Günaydın Juliet", 10-11-24-25-26 Ocak 2014'te Kenter Tiyatrosu'ndan sahnelenecek. Oyun Mayıs ayına kadar devam edecek.



