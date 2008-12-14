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Kültür-Sanat

Kenter 60'ıncı sanat yılını kutladı

Yıldız Kenter, sanat hayatının 60. yılını, yönettiği "Victoria" adlı oyunun genel provasında kutladı.

14 Aralık 2008 02:00

Yıldız Kenter, sanat hayatının 60. yılını, yönettiği "Victoria" adlı oyunun genel provasında kutladı. Kenter Tiyatrosundaki provada, "Victoria" karakterini canlandıran Defne Halman'a, oyuncu Engin Hepileri eşlik etti.

Charles Fariala'nın bir öyküsünden Dulcinea Langfelder'in sahneye uyarladığı "Victoria" Kenter Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.

Oyunda, Alzheimer hastası, tekerlekli iskemleye bağlı, düşünsel ve fiziksel olarak kısıtlanmış bir oyuncu olan Victoria'nın içindeki sanat aşkıyla ölüme bile kafa tutuşu ve bakıcısıyla ilişkisi anlatılıyor.

Oyunda, "Victoria" karakterini Defne Halman, bakıcı karakterini ise Engin Hepileri canlandırıyor.

Yıldız Kenter, oyuncuların ve ekibin, eserin hazırlanış sürecini mutlu kıldıklarını belirterek, "Her birine, arkadaşlarıma, çocuklarıma, bana böyle bir geceyi hazırladıkları için teşekkür ediyorum. Sizlere de gelerek taçlandırdığınız için teşekkür ederim" dedi.

Kenter, 60 yıl önce ilk kez profesyonel olarak sahneye çıkıp, "12 Gece" adlı oyunda rol aldığını ifade etti.

Öğrenciliğinin hala sürdüğünü, bu gece de yine "bir imtihana girdiğini" belirten Kenter, başarılı olduğunu umut ettiğini söyledi.

Kenter'in sanat hayatının 60. yılını kutladığı geceye, Haldun Dormen, Mehmet Ali Alabora ve Demet Evgar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tiyatrocu katıldı.

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