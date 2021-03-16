'Kentçizer' Tarık Tolunay'ın kriptoladığı eser, yaklaşık 36 bin dolarlık kripto para karşılığında satıldı

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Tarık Tolunay, milyon pikselli ölçüleriyle Fractal İstanbul* adlı koleksiyonunu, emek emek işleyerek 30 yıllık çizerlik geçmişiyle ortaya koyan bir isim. Tüm eserlerinde İstanbul'un farklı noktalarını en ince ayrıntısına kadar işleyen Tolunay, bir sanat eseri ortaya koymasının yanı sıra aslında İstanbul'u kayıt altına alıyor.

Tolunay'ın 2017'de duyurduğu ilk çalışma 'Fractal İstanbul -Tarihi Yarımada' idi. Aldığı olumlu tepkilerin ardından 'Fractal İstanbul-Haydarpaşa Panorama'yı yayımlayan sanatçı, son olarak pandemi döneminde üzerinde çalıştığı Eminönü ile Galata Köprüsü ve Karaköy'ü kapsayan 2,5 milyar piksellik 'Fractal İstanbul-Pandemi'yi paylaşmıştı.

Son dönemde blockchain teknolojisi sayesinde hızla yükselişe geçen NFT** dünyasında yerini alanlar arasına Tarık Tolunay da 'Fractal İstanbul' koleksiyonuyla katıldı.

Tolunay, bigumigu.com sitesinden Oğuz Gazan'a verdiği söyleşide, blockhain teknolojisinin sadece paradan ibaret olmayacağını önceden beri düşündüğünü, görsel sanatların müzik ve sinemadan çok daha atak davranarak öncü bir şekilde NFT dünyasında konumlandığını belirtti.

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Tolunay, blockchain teknolojisi için "Yeni adına ne gelişirse başımızın üstünde yeri var. Uyum sağlamak için çabalarız" derken NFT için ilk akla gelen sorulardan birinin "Sanal bir eserin sahibi olmanın anlamsızlığı" üzerine odaklandığını, ancak bunun bir algı bariyeri olduğunu ve zamanla aşılacağını vurguladı. Blockchain'in en güzel özelliğinin eseri kriptolarken üçüncü şahıslara satışlardan pay alınabilmesi olduğunu belirten Tolunay söyleşisinin bir kısmı şöyle:

- Foundation'da bulunan eserin satışa çıktıktan kısa bir süre sonra teklifini aldı ve Türkiye'den satılan en değerli işler arasında yerini aldı. Bu konudaki hislerini öğrenebilir miyiz? İlerleyen zamanlarda tek kopyası bulunan başka Fractal işleri de görecek miyiz?

Tarık Tolunay: Çok hızlı gelişti her şey. Ben gece yarısı işimi yükledim Foundation'a. Düşünün ki yeni biri olarak oradayım. Ve hatırı sayılır bir taban fiyatlandırma yaptım. Ve beş saat sonra teklif aldı. İranlı ünlü bir koleksiyoner şu anda 20 ETH (Etherium, blockchain teknolojisindeki bir para birimi) olarak alıcı görünüyor. Son dakikada yeni bir teklif gelmez ise… Bu satış 36 bin USD üzerinden gerçekleşecek. (Fractal İstanbul Pandemi'nin Foundation'daki tek kopyası @mondair hesabına sahip İranlı NFT koleksiyonerine 20 ETH'a satıldı)

- Sanatçılar dijital eserlerinin bir sonraki satışlarından da pay alabiliyor. Senin eserinde bu durum söz konusu mu? Ne dersin ilerleyen günlerde Fractal İstanbul Pandemi daha yüksek bir fiyatla yeni alıcısına gider mi?

Tarık Tolunay: Blockchain'in en güzel özelliği eserinizi kriptolarken üçüncü şahıslara satışlardan pay alabilmeniz. Kendinizin belirlediği bir oran üzerinden eser yaşadığı ve el değiştirdiği sürece komisyonunuz baki. Bu sanat dünyasındaki tüm matematiği değiştirir. Bu durumda… Yaşasın NFT!

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Tarık Tolunay (Fotoğraf: Gazete Kadıköy)



Tarık Tolunay (Fotoğraf: Gazete Kadıköy)

*Fractal; matematikte, çoğunlukla kendine benzeme veya oransal kırılma özelliği gösteren karmaşık geometrik şekillerin ortak adıdır. Fraktallar, klasik, yani Öklid geometrideki kare, daire, küre gibi basit şekillerden çok farklıdır (Vikipedi)

**NFT'ler (Non Fungible Token) dijital kripto dünyasında eşi olmayan, tekil token'lardır. NFT'ler benzersiz oldukları için bir tür sanat eseri olarak görülüyor ve bütün sanat eserleri gibi koleksiyonu yapılabiliyor.