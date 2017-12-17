KENT ÜNİVERSİTESİ'NDEN YAVUZ YILMAZ'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber: İstanbul DHA

Kent Üniversitesi, eski başbakan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz\'ın ölümüyle ilgili bir açıklama yaparak, \"Son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı\" ifadesini kullandı.

Kent Üniversitesi\'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"İcra kurulu üyemiz Sayın Yavuz Yılmaz, bir süredir \'Temporal Lob Epilepsi\' hastalığından muzdarip olup, tedavi görmekteydi. Hastalığın doğal süreci çerçevesinde oluşan, son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı. Bu manevi baskıya dayanamayarak, 16 Aralık 2017 günü hayata veda eden çok sevgili Yavuz Yılmaz\'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hatırası ve üniversitemize yaptığı katkılar her zaman hatırlanacaktır.\"

