Kent trafiğine yeni bir çözüm: T25

T24- Formula 1 araçlarının yaratıcısı Profesör Gordon Murray kent trafiği için T25 adını verdiği küçük otomobil üretti.







Bu otomobilin büyüklüğü şöyle tarif edilebilir: var olan bir araçlık şeritlerden bu araçtan iki tane geçebiliyor, bir araçlık park yerine ise üç tane T25 park edilebiliyor. Otomobil, geri dönüştürülmüş plastik şişeler, çelik borular ve geleneksel otomobil üretiminde harcanan malzemelerin beşte biri ölçütündeki malzemelerden yapıldı.







2020 yılına gelindiğinde tüm dünyada trafiğe çıkan otomobil sayısının 2,5 milyarı bulacağı hesaba katıldığında böyle bir araç, trafik sıkışıklıklarını önlemede bir seçenek olabilir. Aynı zamanda milyonlarca insanın su, enerji ya da çelik gibi kaynakları fazla tüketmeden otomobil sahibi olma hayali gerçekleşebilir.

T25'in kapısı yok, bunun yerine ön panel ileri doğru açılıyor ve şoför ile yolcular buradan araca binebiliyor. Şoför ortada, yolcular da iki yanında seyahat ediyor. Saatte en fazla 100 kilometre hıza ulaşabilen ve ağırlığı 575 kilogram olan 3 kişi kapasiteli bu aracın 9 bin Dolara satılması bekleniyor.





Gordon Murray, T25 adını verdiği otomobil için birlikte Formula 1 araçları tasarladıkları McLaren’in ekibi ile çalıştı. Formula 1'de olduğu gibi sadece kompozit malzeme kullanılarak üretiliyor, ancak bu araçta kullanılanlar Formula 1'dekilere kıyasla çok daha ucuz. iStream adını verdikleri üretim metodu ise şaşırtıcı bir esnekliğe sahip.Bir otomotiv devrimi başlatmayı isteyen Murray ve ekibi, 'iStream'in lisansını tüm dünyada mümkün olduğunca çok insana satmaktan ve mümkün olduğunca farklı aracın üretiminde kullanılmasından yana.'





Profesör Murray'e göre bu otomobil, sadece iki değil, beş, hatta sekiz yolcu taşıyacak şekilde de üretilebilir ya da kullanılan yöntem, otobüs üretimine de uyarlanabilir. Murray ileride otomobil fabrikalarının da aynı bu araç gibi daha küçük olacağını, daha ucuza üretimin yapıldığı ve hava kirliliğinin de daha az olduğu yerlere dönüşeceğini düşünüyor.



