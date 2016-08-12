Kent merkezlerindeki askeri binalara ilk yıkım Antalya'dan

Antalya'nın Serik ilçesinde 42 yıl önce inşa edilen ve 1 yıl önce yeri değiştirilerek hazineye devredilen ilçe jandarma karakolu yıkıldı

Habertürk’te yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişimin ardından şehir merkezlerinde bulunan askeri kışlaların varlığı tartışılır olmuş ve askeri kışlaların yerleşim yerleri dışına taşınması gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz sonrası askeri kışlaların şehir merkezlerinin dışına taşınacağı açıklaması gündeme taşınmıştı.

Bu kapsamda Türkiye'de ilk hamle Antalya'nın Serik ilçesinden geldi. İlçe merkezinde yaklaşık 1 yıl öncesine kadar İlçe Jandarma Karakolu'na ev sahipliği yapan ve karakolun taşınmasının ardından hazineye geçen binanın kentsel dönüşüm çalışması çerçevesinde Serik Belediyesi tarafından yıkımına başlandı.

"Jandarmanın yerinin değiştirilmesi için TOKİ ile görüşmelere başladık"

Yıkımın daha önce planlandığını fakat yaşanan darbe girişimi sonrasında bugüne ertelendiğini açıklayan AKP Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, iş makinesinin üzerine çıkarak yıkımı başlattı. Yıkım törenine AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yıkım töreninde konuşan Çalık, "İlçe başkanımız ile birlikte Ankara'ya giderek Jandarma'nın yerinin değiştirilmesi için TOKİ ile görüşmelere başladık. Jandarma'nın yeni yerine taşınması için işbirliğine girdik. Sağ olsun TOKİ yeni Jandarma merkezini yaptı. Bize de Cumhurbaşkanımızın emrini yerine getirmek nasip oldu. Cumhurbaşkanımızın talimatı var Jandarma'nın şehir merkezinden şehir dışına çıkarılması noktasında. Biz de bunu ilk yapan bir ilçe olarak mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

Alanda güzel bir meydan oluşturacaklarını da açıklayan Çalık, "Serik'in beklentisini yerine getirdik. Meydan ilk kurşunu atan Astsubay Ömer Halisdemir'in ismini vermeyi düşünüyoruz. Kentsel dönüşüme de buradan başlamış olduk" dedi.