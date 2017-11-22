Kent Konseyi raporu: Falezler süs için parçalanıyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın önemli simgeleri arasında olan falezlerin, bazı otel ve lüks siteler tarafından bahçe süsü, saksı, ya da kapı girişini süslemek için kullanıldığı öne sürüldü.

Antalya Kent Konseyi, büyük bölümü Muratpaşa ilçesi sınırlarında bulunan falezlerle ilgili bir dizi tespitte bulunup rapor hazırladı. Çevre Grubu tarafından hazırlanan raporda, falezlerin doğal bir güzellik olduğu ve kente estetik değer kattığı vurgulandı. Falezlerin adının intihar ve düşme olayları nedeniyle kötü anıldığına dikkati çeken çalışma grubu, düşme ve intiharları önlemek amaçlı bazı meslek odaları tarafından sunulan falezleri çitle ya da telle çevirme fikrini ise eleştirdi. Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, böyle bir uygulamanın kent estetiğinin yanı sıra falezlerin de görüntüsünü bozacağını söyledi. Kurt, \"Bu bir çözüm değil. O zaman binaların ve üst geçitlerin üzerlerini de hatta yüksek olan her yeri çitle, demir telle kapatalım. Böyle uygulama olamaz. Çözüm, bilinçlenmek, halkımıza falezleri sevdirmek\" dedi.

Semanur Kurt, falezlerin bir bölümünün halka açık plaja dönüştürüldüğünü, plaj yapılırken falezlerin bir bölümüne beton döküldüğünü ve bunun tahribata neden olduğunu söyledi. Kurt, “Falezlerin plaj olarak kullanımı gibi yaklaşımlar bu zenginliğin iyice tahrip olmasına neden olacaktır. Falezler Doğal SİT Alanı ilan edilmesine rağmen hala yüksek katlı binalar dikilebiliyor. Dolayısıyla da kent planlamasında falezler dikkate alınmamıştır\" diye konuştu.

\'SÜS AMAÇLI KULLANILIYOR\'

Çevre Grubu, kent içerisinde yaptığı incelemeler sonunda, falezlerin tahrip edilmesiyle ilgili bir tespitte daha bulundu. Rapora göre kent merkezinde ve özellikle Aksu ilçesi Kemerağzı Mevkii\'nde bulunan bazı oteller ve Lara bölgesindeki bazı sitelerin bahçesinde süs amaçlı falezlere ait parçalara rastlandığı kaydedildi. Falezlerden kesilen bazı parçaların saksı ya da kapı girişine doğal taş görünümü vermek amaçlı kullanıldığını belirten Kurt, şöyle konuştu:

\"Falezlerin tahrip edilmesinde son noktaya geldiğimizi görüyoruz. Bazı sitelerin bahçesine gidip bakılsın ya da bazı otellerin bahçelerine bakalım, mutlaka falezlere ait bir parçalara rastlayacağız. Ne için kullanılıyor bu parçalar? Doğal taş görünümü nedeniyle süs olsun diye. Nereden, nasıl temin ettikleri ve nereleri kestiklerinin üzerinde duruyoruz. Takipçisi olacağız.\"



FOTOĞRAFLI