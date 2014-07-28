Kent Gıda işçileri Şeker Bayramı'na grevde girdi

Kent Gıda işçileri, bayramı grevde karşılıyor. İşçiler, “insanca yaşamaya yetecek ücret talebi karşılanana dek mücadele edeceğiz” diyor.

Kocaeli Gebze’de kurulu Kent Gıda (Mondelez) Fabrikası’nda Tek-gıda-İş ile fabrika yönetimi arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 15 Temmuz’da greve çıkan 800 işçi, bayramı grevde karşılıyor.

Geçen yıl Türkiye’nin ilk 500 ihracatçı firması arasına giren Kent Gıda’da 10 yıllık işçiler asgari ücretle çalışıyor. 23 yıldır çalışan bir işçi 1300 lira net maaş aldığını söylüyor. Harun Pehlivan, benden 10 yıl fazla çalışan bir işçi 100 lira fazla maaş alıyor” diyor.

Kent Gıda’da 22 yıldır çalışan Salih Gümüş, “İşçi sayısı düştü, ücretler düştü, iş yükü arttı” diyor ve ekliyor: “Tahincioğlu döneminde insanlar daha rahattı. İşçiler 1990-2000 yılları arasında ne yaptıysa yaptı, ev alabilenler de o zaman aldı. Ama şimdi hayat şartları ağır. İki çocuğum var. Aldığım para 1300 lira. Bu parayla geçinmek mümkün değil.”

Kent Gıda işverenleri, geçen hafta Tekgıda-iş’le yaptıkları görüşmede maaşı 1500 TL’den düşük olan işçilere, ilk 12 ay için toplam 360 TL zam önermişti. İşveren, maaşı 500 TL ve üzeri olan işçiler için ise 12 ay için toplam 310 TL zam teklif etmişti. İşçiler yapılan referandum sonucu bu teklifi kabul etmeyerek greve devam etme kararı almıştı.

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