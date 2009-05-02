Kenny G. bu akşam TİM'de

1990’larda meşhur olan romantik saksofoncusu Kenneth Gorelick ya da bilinen sahne adıyla Kenny G, bu akşam TİM Show Center’da efsane prodüktör Arif Mardin’e Saygı gecesinde sahneye çıkacak. Gecede Grammy ödüllü usta müzisyene Behzat Gerçeker ve Işın Karaca eşlik edecek.



Seattle doğumlu Kenny G; müzik kariyerine 1973 yılında Barry White’ın orkestrasında saksafon çalarak başladı. 1982’de Arista Records ile albüm anlaşması yapan sanatçı bugüne kadar Andrea Bocelli, Whitney Houston, Toni Braxton, Michael Bolton, Celine Dion, Aretha Franklin gibi isimlerle ortak çalışmalara imza attı.



Altıncı stüdyo albümü ‘Breathless’ 15 milyonla ‘tüm zamanların en çok satan enstrümantal albümü’ olarak tarihe geçti. 97’de ‘The Moment’ albümünde yer alan ‘Havana’ isimli şarkısı ünlü DJ Todd Terry tarafından remixlendi ve ilginç bir şekilde dans kulüplerinde uzunca bir zaman Kenny G fırtınası estirdi.



Arif Mardin’e Saygı gecesinde yer alacağı için gurur duyduğunu ve heyecanlandığını belirten Kenny G, “Bu gece Arif Mardin’e söyleyemediğim ‘Hoşçakal’ı en güzel şekilde müziğimle ifade etmeye çalışacağım” diye konuşuyor.

