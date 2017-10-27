Kennedy suikastine ilişkin gizli belgeler yayınlandı

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastine ilişkin gizli belgeler beklentinin aksine kısmen erişime açıldı. ABD Ulusal Arşiv Dairesi'nden perşembe günü yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda 2 bin 891 belgenin erişime açıldığı belirtildi. Bu belgelere, Ulusal Arşiv Dairesi'nin internet sayfası üzerinden ulaşmak mümkün olacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezî İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) talepleri doğrultusunda bazı "hassas belgelerin" erişime açılmadığı bildirildi. Bu belgelerde, suikastla ilgili bilgi veren muhbirlerin kimliklerine ilişkin enformasyonların yer aldığı kaydedildi.

Trump'ın, FBI ve CIA'ye söz konusu belgelerin neden yayınlanmaması gerektiğini açıklamaları için 180 gün süre verdiği belirtildi. Bu sürenin dolmasının ardından, belgelerin gizli kalması gerektiğine dair yeterince gerekçe sunulmaması durumunda, bütün belgelerin erişime açılacağını vurgulandı.

ABD'de 1992 yılında çıkartılan bir yasa uyarınca, Kennedy suikastina ait gizli belgelerin 25 yıl sonra kamunun erişimine açılması gerekiyordu. Bu süre 26 Ekim 2017 tarihinde doldu.

Belgeler suikastı aydınlatacak mı?

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963 tarihinde Texas eyaletinin Dallas kentinde eşi Jacqueline Kennedy ile birlikte üstü açık aracında giderken, suikasta kurban gitmişti. Suikastin zanlısı olarak Lee Harvey Oswald gözaltına alınmış, ancak bundan iki gün sonra bir gece klübü sahibi tarafından vurularak öldürülmüştü.

Olayın ardından yapılan soruşturmda Oswald'ın suikastı tek başına gerçekleştirdiği sonucuna varılmıştı. Ancak bu sonuç bazı kesimler tarafından kuşkuyla karşılanmış, suikastın arkasında başka kişilerin de olabileceği iddia edilmişti.

Uzmanlar, bu belgelerin açıklanmasının ardından Oswald'ın neden Kennedy'i öldürdüğü sorusuna yanıt vermeyeceğini, bu nedenle beklentinin büyük olmaması gerektiğini düşünüyor.

Buna rağmen, bu belgelerin Oswald'a ilişkin yeni bilgileri gün ışığına çıkartabileceği tahmin ediliyor. Oswald'ın, Kennedy suikastinden yaklaşık yedi hafta önce Meksika'nın başkenti Meksiko'da Kübalı ve Sovyet ajanlarla görüştüğü öne sürülüyor.

Virginia Üniversitesi'nden siyaset bilimci Larry Sabato, CIA ve FBI'ın o dönemde yaptıkları hataların ortaya çıkmasını engellemek için bazı belgelerin erişime açılmasını istemediklerine işaret ediyor. Sabato, "Oswald'ın garip ve sosyopat olduğunu gösteren çok sayıda ipucu ele geçirmişlerdi" diyor.

AFP/Reuters/JD/ÖA

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