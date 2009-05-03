Keneyle mücadelede keklik dönemi başlıyor

Kenelerin yoğun görüldüğü bölgelere kınalı keklik kuşları bırakıldı.



Yozgat'ta, kenelerin yoğun görüldüğü Çorum, Amasya ve Tokat illeri sınır bölgesine popülasyonunu artırmak amacıyla, düzenlenen törenle 500 kınalı keklik bırakıldı.



Yozgat Valisi Amir Çiçek, Sorgun ilçesine Araplı köyünün dağlık bölgesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bölgenin Çorum, Amasya, Tokat illerine kadar uzanan dağlık ve ormanlık bir alan olduğunu hatırlattı.



Bölgede, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olan kenelerin son yıllarda yoğun olarak görüldüğüne dikkati çeken Çiçek, ''bilinçsiz avlanma sonucu havan türleri azalıp, doğanın dengesi bozulmuştur. Bu durum kenelerin çoğalmasına neden olmuştur'' dedi.



Bölgede kene artışını dikkate alarak doğaya keklik bıraktıklarını belirten Çiçek, ''Kene ile mücadele için değil, yaban hayvanlarının da çoğalması amacıyla doğaya keklik bıraktı.



Bölgede önceki yıllarda çok sayıda keklik bulunmasına karşılık, bilinçsiz avlanma ve ilgisizlik nedeniyle azalmıştır. Keklik popülasyonunu artırmak amacıyla gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz'' dedi.

