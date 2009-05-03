T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Keneyle mücadelede keklik dönemi başlıyor

Kenelerin yoğun görüldüğü bölgelere kınalı keklik kuşları bırakıldı.

03 Mayıs 2009 03:00

Kenelerin yoğun görüldüğü bölgelere kınalı keklik kuşları bırakıldı.

Yozgat'ta, kenelerin yoğun görüldüğü Çorum, Amasya ve Tokat illeri sınır bölgesine popülasyonunu artırmak amacıyla, düzenlenen törenle 500 kınalı keklik bırakıldı.

Yozgat Valisi Amir Çiçek, Sorgun ilçesine Araplı köyünün dağlık bölgesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bölgenin Çorum, Amasya, Tokat illerine kadar uzanan dağlık ve ormanlık bir alan olduğunu hatırlattı.

Bölgede, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olan kenelerin son yıllarda yoğun olarak görüldüğüne dikkati çeken Çiçek, ''bilinçsiz avlanma sonucu havan türleri azalıp, doğanın dengesi bozulmuştur. Bu durum kenelerin çoğalmasına neden olmuştur'' dedi.

Bölgede kene artışını dikkate alarak doğaya keklik bıraktıklarını belirten Çiçek, ''Kene ile mücadele için değil, yaban hayvanlarının da çoğalması amacıyla doğaya keklik bıraktı.

Bölgede önceki yıllarda çok sayıda keklik bulunmasına karşılık, bilinçsiz avlanma ve ilgisizlik nedeniyle azalmıştır. Keklik popülasyonunu artırmak amacıyla gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24