Keneyle 2 gün yaşadı

Batman'da keneyi elindeki cımbızla çıkardıktan sonra hastaneye giden bayan 10 gün boyunca gözetim altında tutulacak.



Batman Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Zeynep Şen (32) evde televizyon seyrettiği esnada boynuna kene yapıştı. İki gün boyunca sürekli boyun kısmında ağrı hisseden Şen, duvarda asılı duran aynada boyunun ağrıyan kısmına bakınca yapışan keneyi fark etti. Kısa süre panik yaşayan Şen, boynundan cımbızla aldığı keneyi küçük bir kutuya koyarak soluğu Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde aldı. Acil serviste yapılan tetkiklerin ardından taburcu edilen Şen, 10 gün boyunca kontrollü tedavi görecek.





