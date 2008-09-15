Keneyi yakalamanın sıfır maliyetli yolu

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ülke gündemine gelen keneleri yakalamada ''bayrak yöntemi'' ile başarı sağlandığı bildirildi.



Ziraat Yüksek Mühendisi ve Böcek Uzmanı Derya Ulaşoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaygın olarak görülen ve çok sayıda insanın ölümüne yol açan KKKA gibi çeşitli hastalıkların etkenini taşıyan kenelerin, etkisiz hale getirilmesi amacıyla çeşitli yöntemlerin denendiğini belirtti.



Kenelere karşı ilaçlama uygulamasından önce, açık arazide kene aktivitesi tespitinin yapılması gerektiğini ifade eden Ulaşoğlu, ''Kene tespitinde etkili bir yol bayrak yöntemidir. Yöntem, bir çubuğa takılı havlunun, bahçedeki yeşilliğin üzerinde gezdirilmesinden oluşuyor. Keneler, hareket halindeki havlunun canlı olduğu izlenimiyle havluya tutunuyorlar. Dünyada kene mücadelesinde yoğun olarak kullanılan sıfır maliyetli bayrak yöntemi, Türkiye'de maalesef bilinmiyor'' dedi.



“Böcek ilacı kıyafetlere sıkılmamalı”



Uygulama sırasında kenelerin kıyafetlere tırmanmaması ve kayganlık sağlanması amacıyla bacağın diz altından itibaren koli bandı ile sarılmasının önem taşıdığına dikkati çeken Ulaşoğlu, şöyle konuştu:



''Korunmak amacıyla koli bandı ile sarılan ayaklara, etkisi kanıtlanmış 'repellent' (uzaklaştırıcı) de sıkılması gerekiyor. Üzerinde 'repellent' yerine 'insektisid' (böcek ilacı) yazan ürünler kesinlikle kıyafetlere dahi sıkılmamalıdır. Beyaz renkli havlu, keneleri daha çok çekecektir. Her 10 metrede havlu kontrol edilmeli, havluya yapışan keneler tür teşhisi için uzmana gönderilmek üzere kapalı kutuya alınmalıdır. Havluya çok sayıda farklı tür kene yapışabilmektedir. KKKA hastalığına neden olan nairovirüs etkenini taşıyan türler bu yöntemle yakalanabilir, ancak ota tutunmayan bir tür olan 'Hyalomma spp' için yaygınlaşmaya başlayan kuru buz yöntemi uygulanabilir.



Sivas'ta bayrak yöntemi ile yapılan deneylerde çok sayıda keneyi yakaladıklarını vurgulayan Ulaşoğlu, maliyeti bulunmayan bu uygulamayı, bahçesi bulunanların rahatlıkla deneyebileceğini kaydetti.



Mart ve Kasım aylarına dikkat!



Kene riskinin en yoğun döneminin mart ile kasım ayları arasında olduğunu, ancak Güney Afrika'da bu sürenin tüm mevsimlere yayıldığını ifade eden Ulaşoğlu, ''Kene ısırma vakalarının bahar ve yaz mevsimlerinde yoğun olmasına karşın, kış aylarında da görülebileceği dikkate alınarak, kış mevsiminde de korunma tedbirleri sürdürülmelidir'' şeklinde konuştu.



“Kene olmayan arazide ilaçlamaya yapmayın”



Ulaşoğlu, son dönemde KKKA hastalığında görülen artış nedeniyle yaz aylarında çok sayıda insanın kene kontrolü için ilaçlama yöntemine başvurduğunu söyledi.



Kene korkusu ile ilaçlama yaptırılmasının yanlış olduğunu ifade eden Ulaşoğlu, sadece kene aktivitesi bulunan ortamlarda ilaçlama yapılması gerektiğini kaydetti.



Kene mücadelesinde insektisid (böcek ilacı) uygulanmasının ardından 24 ila 48 saat arasında değişen bahçeye tekrar giriş süresine uyulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Ulaşoğlu, ''Kullanılan insektisidlerin aktif maddesi permethrin, deltamethrin, carbaryl ve cyfluthrin olabilir'' diye konuştu.



