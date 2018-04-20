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Keneyi çıkarıp kavanoza koyarak hastaneye gitti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da, ai­le­siy­le parkta piknik yapan Mustafa Yiğit’in (58) koltuk altına kene tutundu

20 Nisan 2018 16:19

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da, ai­le­siy­le parkta piknik yapan Mustafa Yiğit’in (58) koltuk altına kene tutundu. Vücundan çekip, aldığı keneyi kavanoza koyan Yiğit, hastaneye başvurdu.
Olay, Çorum- Samsun yolu üzerinde bulunan Sık­lık Ta­bi­at Par­kı’nda meydana geldi. Mus­ta­fa Yiğit\'in, iddiaya göre, ailesiyle piknik yaptığı sırada kol­tuk al­tı­na kene tutundu. Eve dönünce fark ettiği keneyi çekip, aldıktan sonra kavanoza koyan Yiğit, Hi­tit Üni­ver­si­te­si Erol Ol­çok Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si\'nin acil ser­vi­si­ne başvurdu. Kenenin içinde olduğu kavanozla geldiği hastanede Kı­rım Kon­go Ka­na­ma­lı Ateşi (KKKA) hastalığı şüp­he­siy­le tetkikleri yapılan Yi­ğit, ardından taburcu edildi. Mus­ta­fa Yiğit\'in tedavisine en­fek­si­yon kli­ni­ğinde devam edileceği belirtildi. 

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