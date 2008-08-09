Keneye karşı 'örgütlü' mücadele...

Son yıllarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı nedeniyle ölümlerin artması üzerine kene ile sürekli ve daha etkin mücadele için dernek kuruluyor.



Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Karaer, Türkiye'de

birçok vatandaşın korkulu günler geçirmesine neden olan kene konusunda

kalıcı çözümler üretmek için KEN-DER'i kurma kararı aldıklarını bildirdi.

''Türkiye'de ilk haşereyle mücadele derneği'' olacak KEN-DER'i kurma

fikrini, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Dilaver Coşkun'un ortaya

attığını belirten Karaer, sivil toplum örgütü bireyden daha çok

yaptırımda bulunabileceği için kendisinin de kurucular arasında yer

aldığını ifade etti.



Amaçlarının dernek tüzüğüne bağlı olarak faydalı işler yapmak olduğunu

söyleyen Karaer, ''Aslında Türkiye'de doğrular yapılıyor da... Ben

yanlışların ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de

özellikle kenelerle ilişkili olarak baktığımızda, çok fazla doğru bir

şey yapıldığını söylemek mümkün değil. Gelinen noktada bir taraftan

insanlar ölmektedir, bir taraftan da keneler çoğalmaktadır'' diye

konuştu.



Tüzüğü, logosu hazır



Karaer, kenelerin ağustos ayından itibaren insanların ve evcil

hayvanların bulunduğu yerlerden yavaş yavaş çekileceklerini, küçük

kemiricilerin üzerinde larva aşamalarını geçiren kenelerin ondan sonra

da kış uykusuna yatmak üzere taşın, toprağın altına gireceklerini

kaydetti.



Kenelerin eylül, ekim ayından sonra, mart, nisan aylarına kadar kış

uykusuna yatacaklarını belirten Karaer, ''Bu esnada da ülkede yetkili

yetkisiz bütün ağızlar da -ki biz bunları 2002'den beri görüyoruz- kış

uykusuna yatacaklar. Çözümde devamlılık olmayacak'' görüşünü dile

getirdi.



KEN-DER'in kene konusunda kışın ve yazın ne yapılabileceğini

planlayacağını aktaran Karaer, derneğin tüzüğünün ve logosunun

hazırlandığını kısa bir sürede kurulacağını belirtti. Karaer, ''Adım

atmak da önemli. Bu adımı attığımız için ben çok memnunum. Burada önemli

olan olaya bakış açımızda bütünlük olması. Yazın da kışın da olayı aynı

perspektiften görmek önemli. Arkadaşlarımız bu işin içinde insanlar.

Konunun devamlılığının sağlanması açısından bu dernek önemli'' diye

konuştu.

Derneğin logosunun kene şeklinde olduğunu anlatan Karaer, en geç bir iki

ay içinde KEN-DER'in faaliyete geçeceğini bildirdi.



Amaç öncü bir dernek kurmak



Karaer, Türkiye'de kene konusunda kurulan ilk dernek olacaklarını, ancak

KEN-DER'in diğer haşerelere yönelik derneklere öncülük edebileceğini

ifade etti. Karaear, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Sivri sinekle ilgili de sıtma savaş birimleri var ama bir dernek yok.

Bunun boyutları düşünülünce küresel ısınmaya bağlı olarak Afrika'da

oluşan sivri sinek veya sıtma vakalarının, Türkiye'de de olma ihtimali

olacak. Yapılanma itibariyle amacımız hem keneyle ilgili bir dernek

oluşturmak hem de kene gibi vektör olabilecek durumda, hastalık

etkenlerini taşıyabilecek durumdaki yaratıklarla ilgili de kılavuz

dernek olması bakımından önem taşıyor. Çünkü Türkiye'de böyle kurum ve

kuruluşlar yok.''(AA)

