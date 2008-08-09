Keneye karşı 'örgütlü' mücadele...

Son yıllarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı nedeniyle ölümlerin artması üzerine kene ile sürekli ve daha etkin mücadele için dernek kuruluyor.
Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Karaer, Türkiye'de
birçok vatandaşın korkulu günler geçirmesine neden olan kene konusunda
kalıcı çözümler üretmek için KEN-DER'i kurma kararı aldıklarını bildirdi.
''Türkiye'de ilk haşereyle mücadele derneği'' olacak KEN-DER'i kurma
fikrini, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Dilaver Coşkun'un ortaya
attığını belirten Karaer, sivil toplum örgütü bireyden daha çok
yaptırımda bulunabileceği için kendisinin de kurucular arasında yer
aldığını ifade etti.
Amaçlarının dernek tüzüğüne bağlı olarak faydalı işler yapmak olduğunu
söyleyen Karaer, ''Aslında Türkiye'de doğrular yapılıyor da... Ben
yanlışların ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de
özellikle kenelerle ilişkili olarak baktığımızda, çok fazla doğru bir
şey yapıldığını söylemek mümkün değil. Gelinen noktada bir taraftan
insanlar ölmektedir, bir taraftan da keneler çoğalmaktadır'' diye
konuştu.
Tüzüğü, logosu hazır
Karaer, kenelerin ağustos ayından itibaren insanların ve evcil
hayvanların bulunduğu yerlerden yavaş yavaş çekileceklerini, küçük
kemiricilerin üzerinde larva aşamalarını geçiren kenelerin ondan sonra
da kış uykusuna yatmak üzere taşın, toprağın altına gireceklerini
kaydetti.
Kenelerin eylül, ekim ayından sonra, mart, nisan aylarına kadar kış
uykusuna yatacaklarını belirten Karaer, ''Bu esnada da ülkede yetkili
yetkisiz bütün ağızlar da -ki biz bunları 2002'den beri görüyoruz- kış
uykusuna yatacaklar. Çözümde devamlılık olmayacak'' görüşünü dile
getirdi.
KEN-DER'in kene konusunda kışın ve yazın ne yapılabileceğini
planlayacağını aktaran Karaer, derneğin tüzüğünün ve logosunun
hazırlandığını kısa bir sürede kurulacağını belirtti. Karaer, ''Adım
atmak da önemli. Bu adımı attığımız için ben çok memnunum. Burada önemli
olan olaya bakış açımızda bütünlük olması. Yazın da kışın da olayı aynı
perspektiften görmek önemli. Arkadaşlarımız bu işin içinde insanlar.
Konunun devamlılığının sağlanması açısından bu dernek önemli'' diye
konuştu.
Derneğin logosunun kene şeklinde olduğunu anlatan Karaer, en geç bir iki
ay içinde KEN-DER'in faaliyete geçeceğini bildirdi.
Amaç öncü bir dernek kurmak
Karaer, Türkiye'de kene konusunda kurulan ilk dernek olacaklarını, ancak
KEN-DER'in diğer haşerelere yönelik derneklere öncülük edebileceğini
ifade etti. Karaear, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Sivri sinekle ilgili de sıtma savaş birimleri var ama bir dernek yok.
Bunun boyutları düşünülünce küresel ısınmaya bağlı olarak Afrika'da
oluşan sivri sinek veya sıtma vakalarının, Türkiye'de de olma ihtimali
olacak. Yapılanma itibariyle amacımız hem keneyle ilgili bir dernek
oluşturmak hem de kene gibi vektör olabilecek durumda, hastalık
etkenlerini taşıyabilecek durumdaki yaratıklarla ilgili de kılavuz
dernek olması bakımından önem taşıyor. Çünkü Türkiye'de böyle kurum ve
kuruluşlar yok.''(AA)