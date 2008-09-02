Keneye 3 ay direnebildi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde üç aydır tedavi gören 39 yaşındaki Ayşena Kaçar, yaşam mücadelesini kaybetti.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Heybeli köyünde kene ısırması sonucu hastaneye başvuran ve 26 Mayısta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konan 39 yaşındaki Ayşena Kaçar, yaklaşık üç aylık tedavinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

İki çocuk annesi Ayşena Kaçar'ın cenazesi, Heybeli köyü mezarlığında toprağa verildi.

Ayşena Kaçar, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaklaşık bir ay önce durumunun iyiye gittiği görülerek yoğun bakımdan çıkarılmış, yaklaşık bir hafta önce yeniden kötüleşmişti.