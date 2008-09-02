T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Keneye 3 ay direnebildi

Burdur'da yaklaşık üç ay önce kene tarafından 39 yaşındaki bir kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

02 Eylül 2008 03:00

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde üç aydır tedavi gören 39 yaşındaki Ayşena Kaçar, yaşam mücadelesini kaybetti.
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Heybeli köyünde kene ısırması sonucu hastaneye başvuran ve 26 Mayısta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konan 39 yaşındaki Ayşena Kaçar, yaklaşık üç aylık tedavinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.
İki çocuk annesi Ayşena Kaçar'ın cenazesi, Heybeli köyü mezarlığında toprağa verildi.
Ayşena Kaçar, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaklaşık bir ay önce durumunun iyiye gittiği görülerek yoğun bakımdan çıkarılmış, yaklaşık bir hafta önce yeniden kötüleşmişti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24