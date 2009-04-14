Kenesavar böcekler doğaya bırakıldı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doğanlar, kene ile beslenen avcı böcekleri doğaya saldıklarını söyledi.



Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Miktad Doğanlar, Amanos Dağları'nda tespit ettiği ve kene ile beslendikleri belirlenen avcı böceklerin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla mücadele kapsamında doğal ortama bırakıldığını söyledi.



Proje Sorumlusu öğretim üyesi Prof.Dr. Miktad Doğanlar, havaların ısınmasıyla birlikte artan popülasyonu dolayısıyla başta piknikçiler ve tarımsal faaliyetlerde bulunanlar olmak üzere herkesin korkusu haline gelen kenelerin yarattığı riski ortadan kaldırmak amacıyla MKÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nde sürdürülen bilimsel araştırmanın son aşamasına gelindiğini açıkladı.



Doğanlar, 4 yıl önce çekirge ailesi arasında yer alan ve halk arasında `Peygamber Devesi' olarak bilinen ve sadece Amanos Dağları'nda yaşayan endemik tür olan `Eremiaphila Dağı Doğanlar' adındaki avcı böceği inceleme altına aldıklarını kaydetti. KKKA hastalığını bulaştıran kenelerle biyolojik mücadele için başlattıkları araştırmalar kapsamında, avcı böceğin dünyada 15-20 türü KKKA hastalığına neden olan virüsü taşıyan keneleri yiyerek beslendiğini belirten Doğanlar, şöyle dedi:



Amanos dağlarında bulundular



``Amanoslar'da topladığımız avcı böcekleri laboratuar ortamında inceledik. Bu böceklerin, keneleri yiyerek beslendiklerini görüntüledik. Şimdi, araştırmanın son aşamasına geldik.''



Araştırmanın son bölümünde böcekleri doğal ortamda gözlemleyeceklerini de ifade eden Doğanlar, ortalama yaşamı 1 yıl olan ve bu sürede 100 civarında yumurta bırakan avcı böceklerin, laboratuar ortamında günde 20 civarında kene yediğini anlattı. Havaların ısınmasıyla birlikte 24 böceği, keçi ve koyun besiciliği yapılan, kene popülasyonu yoğun olan Antakya-Yayladağı karayolu üzerinde bulunan Hanyolu-Şenköy arasındaki bölgeye bıraktıklarını kaydeden Doğanlar, şöyle konuştu:



Laboratuar ortamında kene yemişlerdi



“Laboratuar ortamında keneleri yiyen böcekler, doğada da aynı beslenme alışkanlığını gösterirlerse çalışmanın doğadaki uygulaması da başarıyla sonuçlanmış olacak. Böcekleri bıraktığımız bölgede, yumurta bırakma dönemi olan Haziran ve Temmuz aylarında inceleme yapacağız. Kısa sürede erişkin hale gelen böceklerin kene popülasyonu üzerindeki etkisini tespit edeceğiz. Laboratuar ortamındaki beslenme şeklini sürdürdüğünün tespit edilmesi durumunda üreyen böcekleri daha sonra toplayarak kene ısırması vakalarının yoğun olarak görüldüğü bölgelere göndereceğiz. Avcı böcekler insanlara da zarar vermiyor.''



