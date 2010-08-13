Kenenin yerini Afrika böceği mi alıyor?

T24

Besinsiz uzun süre yaşıyor





İstanbulluları, keneden sonra "zehirli örümcek" korkusuna sardı.Kabataş’ta Afrika kökenli zehirli örümceğin ısırdığı Çiçek Güney, şans eseri hayatta kaldı.Yaşlı ve çocukların hayatını kaybetmesine neden olan örümcek, ısırdığı bölgedeki dokuları öldürüyor.Zehir çıkarılmadığı için bacağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Güney, olayla ilgili şunları söyledi:"Hastanede üç iğne yaptılar. Ancak ertesi gün ağrılarım arttı. 12 doktor gezmeme rağmen hiçbiri çözüm bulamadı. Birkaç gün sonra bacağım morarmaya başladı ve şişti. Isırığın olduğu yer tüm çabalara rağmen açık yara haline geldi."Çiçek Güney doku tedavisiyle iyileşti. Örümceğin gemi yoluyla Türkiye'ye gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.Güney, Habertürk gazetesine, kendisini ısıran örümceklerin Brown Recluse, Tegeneria Agrestis, Loxosceles Refuscent denilen üç zehirli türden biri olabileceğini söyledi.Brown Recluse türü örümcek, Sicariidae familyasına mensup en zehirli örümceklerden biri. Akrabası ‘altı-gözlü örümcek’ genellikle çok sıcak ve kumlu alanlarda yaşayabilirken, BR için iklimin çok sıcak olması yetiyor. Bu örümcekler gemilerle farklı coğrafyalara taşınabiliyor. Bu türler yiyecek veya su olmadan çok uzun süre yaşayabiliyor. Ortalama ömürleri de 10 yılı geçiyor.Bu örümceklerin zehri, ‘nekrotik’ etkiye sahip. Yani dokulara zarar veriyor, vücutta madeni para büyüklüğünde korkunç yaraların oluşmasına yol açabiliyor. Yaralar uzun süre kapanmıyor ve enfeksiyona kaparsa çok ciddi başka komplikasyonlara neden oluyor. Bu tür zehirler dolaşım sistemiyle nadiren vücudun başka yerlerine de taşınabiliyor.