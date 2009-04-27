Kenenin ısırdığı genç, Sivas'a sevk edildi

Tokat’ın Turhal İlçesi'nde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan 14 yaşındaki Kaya Andıç, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Turhal İlçesi'ne bağlı Yağlıalan Köyü'nde yaşayan Kaya Andıç'ı, geçen hafta Pazartesi günü kene ısırdı. Keneyi kendisi çıkartan Andıç, 4 gün sonra rahatsızlanmasına rağmen hastaneye gitmedi. 7 gün sonra durumu iyice ağırlaşan ve burnundan kan gelmeye başlayan Andıç, ailesi tarafından dün gece hastaneye götürüldü. Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi'nde KKKA teşhisi konulan Hasan Andıç, acilen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Tokat'ta halen 7 kişi kene ısırması sonucu hastanede tedavi görürken, geçen sene KKKA tedavisi gören Hüseyin Çamlıbel'i bu sene yine kene ısırdı. Soluğu hastanede alan Çamlıbel'in ``Geçen yıl bacağımı ısıran keneyi kendim çıkarttım ve 4 ay tedavi gördüm. Dün yine ısırdı onu da kendim çıkarttım. Tahlil için hastaneye geldim. Öyle de öleceğiz böyle de öleceğiz'' demesi şaşkınlık yarattı.

