Kenenin ısırdığı çiftçi tedavi altına alındı

Tokat’ta kenenin ısırdığı çiftçi Erol Danbura, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı.



Zile İlçesi'ne bağlı Alibağ Köyü'nde çiftçilik yapan 40 yaşındaki Erol Danbura iki gün önce topuğuna yapışan keneyi kendisi çıkarttı. İki gün sonra halsizlik, başağrısı ve ateş şikayetleriyle Turhal Devlet Hastanesi'ne başvuran Danbura'ya KKKA teşhisi konuldu. Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Danbura İntaniye Servisi'nde tedavi altına alındı. Erol Danbura'nın annesi Şaziye Danbura, ``Keneyi biz çıkarttık. Hastalıklı olacağını düşünmedik. İki gün sonra hastalandı, soğuk algınlığı zannettik ama keneden dolayı olduğunu hastanede öğrendik'' dedi.

