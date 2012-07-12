Keneler insanı takip ediyor

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Zati Vatansever, bazı kenelerin, insanı ısısından, titreşiminden, nefesinden hissederek takip ettiğini öne sürdü.

Prof. Dr. Vatansever, Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce Kırklareli Ticaret Borsası'nda muhtarlara yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında, dünyada 900 çeşit kene olduğunu söyledi.

Kenelerin hastalık taşıma noktasında sineklerden daha etkili olduğunu anlatan Prof. Dr. Vatansever, şunları kaydetti:

“Kenelerle yaşamasını bilmek çok önemli. Nasıl korunacağımızı bilmek gerekiyor. Keneler bir böcek türü değildir. Kenelerin 8 bacakları var. Keneleri yumuşak, sert, mera, mesken kenesi diye sınıflara ayrılır. Bizim hastalıklarımız mera keneleriyle ilgili. Yumuşak keneler daha çok ağıllarda yaşarken, diğerleri ise doğada yaşar ve insan faktörünü arayıp bulurlar. Kan emecekleri hayvan olmazsa kenelerde olmaz. Kenelerin sayısını keklik, karga veya ilaç kontrol edemez. Mera hayvancılığı bırakılırsa kenelerde olmaz. Yani bunun dışında (keklik salalım keneleri yesin) böyle bir şey yok.”

Keneden korunmak için çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Vatansever, “Kene insanı ısısından, titreşimleri nefesinden hisseder, bazı keneler insanın peşinden gider, 15-20 dakika takip eder” dedi.

Vatansever, kenenin tutunduğu yerden ne kadar erken çıkarılırsa o kadar faydalı olacağını belirterek, kenenin vücutta görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.