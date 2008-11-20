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Yaşam

Kene okul boşalttırdı

Diyarbakır Ergani’de bir ilköğretim okulunun çatısında çok sayıda kene bulununca eğitime ara verildi. Okulda 5 kez ilaçlama yapılmasına rağmen kenelerin ölmemesi üzerin

20 Kasım 2008 02:00

 Diyarbakır’ın Ergani ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki 55 haneli Pınarkaya köyünde 24 öğrencinin eğitim gördüğü ilköğretim okulunda 5 kez ilaçlama yapılmasına karşın çok sayıda kene görüldü. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, okulun çatısında çok sayıda kenenin bulunduğunu tespit ederek okulda ilaçlama yaptı.

İlaçlamanın ardından keneler yeniden ortaya çıktı ve Ergani Kaymakamlığı gerekli tedbirlerin alınması için okulun boşaltılmasına karar verdi. Öğrenciler, geçici bir süre ilçe merkezindeki bir okulunda taşımalı eğitim görecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, olayla ilgili şu bilgileri verdi:

“Veliler yaşları küçük olduğu gerekçesi ile öğrencileri taşımalı eğitim kapsamında başka bir okula göndermiyor. Öğrenciler 3 gündür okula gidemiyor. Kaymakamlıktan bu çocukların cuma gününe kadar okula gönderilmemesi yönünde talimat geldi. Cuma gününden sonra ilaçlamadan bir sonuç alamazsak ve okuldaki kene tehlikesi devam ederse öğrencileri taşımalı eğitim kapsamına alacağız. Okulun yanındaki lojmanı ana sınıfı olarak kullanıyoruz. Orada da aynı durum geçerli. Ana sınıfı öğrencilerini taşımamız zor. Amacımız ilaçlama yolu ile sorunu çözmek ve öğrencilerimizin bulundukları yerde eğitimlerine devam etmelerini sağlamaktır. Okulun çatısında çok sayıda kene var. Çatıyı değiştirip, okulu ilaçlayacağız.”

Köylüler korkuyor

Pınarkaya Köyü Muhtarı Yavuz Aslanoğlu da velilerinin çocuklarını taşımalı olarak bir başka okula göndermek istemediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Veteriner, bize çatıda kuş yuvaları olduğunu, kenelerin bu kuşlar vasıtası ile geldiğini söyledi. Okulun içini ilaçlıyoruz, temizliyoruz 2 gün sonra yeniden çatıdan kene geliyor. Çatıdan ve duvarlardaki çatlaklardan geldiğini düşünüyoruz. Başta çatı olmak üzere okulun onarılmasını istiyoruz. Köylülerde korktukları için çocuklarını okula göndermek istemiyor. Köye yayılmasından korkuyoruz.”

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