Kene ısırmasına karşı alınacak önlemler

Sağlık Bakanlığı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığından korunmak için, kırsal alan ziyaretlerinden dönüldüğünde kişilerin kendilerinin ve çocuklarının vücutlarını kene yönünden kontrol etmesi, kene tespit edilmesi halinde ise kısa sürede cımbız veya pens gibi uygun bir malzemeyle vücuda tutunduğu en yakın kısmından tutularak çıkarılması gerektiğini bildirdi.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, KKKA hastalığından korunma amacıyla şunlara dikkat edilmesi istendi:



-Kırsal alan ziyaretlerinde mümkün olduğunca kapalı ve açık renkli giysi giyilmeli ve pantolon paçaları çorap içine alınmalıdır.



-Kırsal alanlara gidildiğinde vücudun açıkta kalan kısımlarına cilde uygulanabilen böcek kovucu (repellent) ilaçlar sürülmelidir.



-Giysilere, giyinmeden önce belirli şartlarda uygulanarak kullanılabilen keneleri kovucu etkisi (repellent) olan ve Bakanlığımızdan izinli ilaçlar kullanılmalıdır.



-Kırsal alan ziyaretlerinden dönüldüğünde kişiler kendilerinin ve çocuklarının vücutlarını kene yönünden kontrol etmeli, kene tespit edilmesi halinde kısa sürede cımbız veya pens gibi uygun bir malzemeyle vücuda tutunduğu en yakın kısmından tutularak çıkarılmalıdır.



-Kenenin çıkarıldığı yere alkol veya tentürdiyot sürülmelidir.



-Keneler kesinlikle elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır.



-Vücuttan uzaklaştırılan keneler çamaşır suyu, alkol veya insektisit içine atılarak öldürülmelidir.



-Kenelerin vücuttan uzaklaştırılması amacıyla eter, kolonya ve gaz yağı dökmek gibi yöntemlere başvurulmamalıdır.



-Kene tutunması/yapışması söz konusu olursa, 10 gün süreyle takip edilmeli ve ani başlayan ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal gibi belirtilerin olması halinde, en yakın sağlık kuruşuna müracaat edilmelidir. Erken tanının konması destek tedavisine de erken dönemde başlanmasını sağlayacak, böylelikle tedavi şansını artıracaktır.