Kene ısırması sigorta kapsamına girdi

Fortis, kenenin neden olduğu Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığını ferdi kaza sigortaları kapsamına aldığını bildirdi.

Fortis’ten yapılan yazılı açıklamada, "Fortis World Güvenlik Planı ve Kredi Kartı Destek Sigortası" kapsamında, kenenin de içinde bulunduğu her türlü haşere ve böcek sokmalarına karşı müşterilere teminat verildiği kaydedildi.

Ferdi kaza sigortası ürününün, kene ısırmaları ile ilgili teminatları kapsamında kaza sonucu vefat maddesine göre, sigortalının ferdi kaza sigortası genel şartlarına giren bir kaza neticesinde vefatı halinde poliçede yazılı sigorta bedeli, ferdi kaza sigortası genel koşulları çerçevesinde sigortalının kanuni varislerine ödeniyor