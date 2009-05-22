Kene bir günde üç can aldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı şüphesiyle Karabük Devlet Hastanesine kaldırılan ve daha sonra Ankara'ya sevk edilen kişinin öldüğü bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Çavuş Köyü'nde, H.B'de (45) baş dönmesi, mide bulantısı, ateş görülmesi ve ağzından kan gelmesi üzerine dün Karabük Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Burada yapılan tetkiklerde KKKA Hastalığı şüphesi görülerek Ankara'ya sevk edilen H.B, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



H.B'nin 1 hafta önce ailesine ve yakınlarına, hayvanları otlatmaya götürdüğü sırada kendisini ısıran keneyi eliyle çıkardığını, daha sonra ise sürekli midesinin bulandığı ve ateşinin olduğunu söylediği öğrenildi. H.B'nin cenazesi, yarın toprağa verilecek.



Yozgat ve Tokat’taki ölümler



Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı bir köyde ikamet eden M.Ç'yi (59) 15 gün önce evinin bahçesinde kene ısırdı.



Keneyi vücudundan kendisinin çıkarttığı ileri sürülen M.Ç, önceki gün rahatsızlanarak Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen M.Ç. burada hayatını kaybetti.



Hastane yetkilileri, M.Ç'nin kan örneğinin kesin teşhis için Ankara Hıfzıssıhha Enstitüsü'ne gönderildiğini kaydetti.



KKKA Hastalığı şüphesiyle Tokat'tan Sivas'a sevk edilen bir kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Zile ilçesine bağlı bir köyde yaşayan 38 yaşındaki H.K. bir süre önce rahatsızlandı.



Bunun üzerine KKKA Hastalığı şüphesiyle önce Tokat'ta tedavi gören H.K, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. H.K. burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. (AA)



