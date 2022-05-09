Kendrick Lamar, uzun bir aradan sonra ilk şarkısını yayınladı

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Tarihin en iyi rapçileri listelerinin tepelerinde sıkça yer bulan Kendrick Lamar, uzun bir aradan sonra yeni şarkısı "The Heart Part 5"ı yayınladı.

"The Heart Part 5", Lamar'ın 2018'de Black Panther filmi için yaptığı şarkından bu yana ilk kez başkasına eşlik etmediği bir tekli yayınlamış oldu. Şarkı, ABD'de 8 Mayıs gecesi dinleyici ile buluştu.

Lamar'ın yeni albümü 'Mr. Morale & The Big Steppers'ın tamamı bu cuma günü dinleyici ile buluşacak. "The Heart Part 5", yeni albümde yer almayacak.

Lamar'ın son albümü 'DAMN' 2017 yılında yayımlanmıştı.