Kendisiyle evlenen kadın balayına çıktı

İtalya'da 40 yaşında bir kadın kendisiyle nikah kıyarak 'yalnız gelin' unvanını kazandı.

Kuzey İtalya'nın Lissona kasabasında bir spor salonunda hocalık yapan 40 yaşındaki Laura Mesi evlenebileceği bir erkek bulamayınca kendisiyle evlenme kararı aldı.

Toplam 10 bin Euro harcayan Mesi, gelinlik giyerek 70 davetli önünde bir dostuna nikahını kıydırdı.

CNN Türk'ten Reha Erus'un haberine göre, tek başına nikah şekeri dağıtan, pasta kesen, düğün yemeği veren Laura Mesi çarpıcı gelinliği ve çiçeği ile dikkatlari çekti.

Kendi kendisiyle evlenen İtalyan kadın daha sonra yine tek başına balayına çıktı.

Mesi tek nikahı için "Bu yaşıma geldim hala Mavi Prensimi bulamadım. Çaresiz kalınca kendimle evlenme kararı aldım. Bunun için de bir düğün yapmam gerekiyordu. Her şeyi yasal nikaha göre düzenledim. Nedimelerim bile oldu. Şimdi evlilik müessesinde kendi kendimden sorumluyum ve çok mutluyum" diye konuştu.