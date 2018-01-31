Kendisini yakan işsiz vatandaş: Taş taşıyayım, çöpçülük yapayım ama işim olsun

Balıkesir’de, işsiz olduğunu belirterek daha önce defalarca iş başvurusunda bulunduğunu söylediği belediyenin önünde kendisini yakan Mustafa Birgül, "Taş taşıyayım, çöpçülük yapayım ama işim olsun. Maaşım 300 lira, 500 lira olsun ama bir işim olsun. Yakınlarıma yük olmak istemiyorum. İbreti alem olsun diye kendimi yaktım” dedi.

Balıkesir’de yayın yapan yerel Yenisöz gazetesine konuşan Birgül, cezaevinden denetimli serbestlikle çıktığı ve eski hükümlü olması sebebiyle iş bulamadığı söyledi.

"Ya iş bulup aileme bakacaktım ya da tetikçilik yapacaktım"

Pazartesi günü, Balıkesir'deki Altıeylül ve Karesi belediyelerinin bulunduğu bina önünde kendisini yakan Birgül, "İş bulmakta zorlanıyorum. Bu zamana kadar çalmadığım kapı, konuşmadığım kişi kalmadı. Valiliğinden tutun da kaymakamlığa, belediyesinden AK Partili yöneticilerine kadar defalarca herkesten iş istedim. Önümde iki seçenek vardı; ya iş bulup aileme bakacaktım ya da eski bir hükümlü olduğum için gayrimeşru işlere bulaşıp, tetikçilik yapacaktım. Ben aileme helalinden ekmek götürmek istedim” ifadelerini kullandı. Birgül, şöyle devam etti:

"Belki de bugün evimin suyunu, elektriğini, doğalgazını kesmeye gelmişlerdir. Geçen ay elektrik paramı bir arkadaşım yatırdı. Üç kez kaymakam beyle görüştüm. Organize Sanayi Bölgesi'ne yönlendirdiler, arıyorum bana göre iş olmadığını söylüyorlar. Koca OSB'de bana göre iş yok mu? AK Parti İl Başkanlığı'na, ilçe başkanlıklarına da gittim. Sekiz yıl ceza yattım hiç bu kadar bunaldığımı hatırlamıyorum. Bir aydan beri delirecek gibiydim. Öyle yapıyorum olmuyor böyle yapıyorum. Taş taşıyayım, çöpçülük yapayım ama işim olsun. Maaşım 300 lira, 500 lira olsun ama bir işim olsun. Yakınlarıma yük olmak istemiyorum. İbreti alem olsun diye kendimi yaktım. Numune olayım."