İşsiz vatandaş, belediye önünde kendisini yaktı

Balıkesir’de Mustafa Birgül isimli vatandaş, işsiz olduğunu belirterek daha önce defalarca iş başvurusunda bulunduğunu söylediği belediyenin önünde kendisini yaktı. CHP Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm, olayla ilgili olarak "İnsanlar genç yaşında açlığa, yoksulluğa karşı çaresizlikten dolayı kendilerini yakıyor. AKP zulmünü ezilenlerin ve yoksulların öfkesi bitirecek!” yorumunda bulundu.

Balıkesir Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, Muhterem Birgül adlı vatandaş, Karesi ve Altıeylül belediyelerinin bulunduğu binanın önünde kendini yakarak intihara teşebbüs etti. Birgül'ün işsiz olduğu için belediyeye defalarca iş başvurusunda bulunduğu, gerçekleşmeyince de belediyenin önünde kendini yaktığı kaydedildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan CHP Milletvekili Tüm, "Balıkesir'de bir yurttaşımız kendini yakarak intihar girişiminde bulundu. Yurttaşımız hemen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktoru Halil Beggi'yle görüştüm. Şu an yanık ünitesinde müdahale ediliyor. İkinci dereceden yüzde 15 yanığı var ve hepsi baş bölgesinde. Hayati tehlikesi sürüyor. Meclis'te kendini yakan işçimizden sonra, şimdi de Balıkesir'de "35 yaşlarında" Mustafa Birgül kendini yaktı. İnsanlar genç yaşında açlığa, yoksulluğa karşı çaresizlikten dolayı kendilerini yakıyor. AKP zulmünü ezilenlerin ve yoksulların öfkesi bitirecek!" dedi.