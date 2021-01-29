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Yaşam

Kendisini yakalayan polislere 1 milyon lira rüşvet teklif etti

29 Ocak 2021 22:48

Kredi kartı ve banka hesaplarını ele geçirerek on binlerce liralık vurgun yapan şahıs, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir villada yaş günü partisi düzenlerken yakalandı. Baskın yapan polislere, kendisini serbest bırakmaları karşılığında 1 milyon lira rüşvet teklif eden şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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