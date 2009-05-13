Kendisini vuranı, aynı yerde vurdu

Eskişehir'de 2 ay önce kendisini bacağından tabancayla vuran kişiyi aynı yerde, aynı şekilde bacağından silahla yaralayan kişi, gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde sol bacağından tabancayla vurulan A.T. (23) ambulansla Yunusemre Devlet Hastanesine kaldırıldı.



155 Polis İmdat Hattını arayan ve A.T'yi yaraladığını ifade eden zanlı U.B. (22), Sakarya Caddesi PTT Şubesi önünde polislere teslim oldu.



Zanlı U.B'nin, 2 ay önce Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde kendisini tabancayla bacağından vuran A.T'yi aynı yerde bacağından tabancayla yaralayıp intikamını aldığını söylediği bildirildi.



U.B'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

