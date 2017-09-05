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Kendisini vuran husumetlisini 5 yıl sonra aynı sokakta vurdu

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde 38 yaşındaki Ümit Gülgün, 5 yıl önce kendisini bacaklarından vurarak sakat kalmasına neden olan husumetlisi 30 yaşındaki Çağlar Konmaz'ı aynı sokakta tabancayla vurarak ağır yaraladı

05 Eylül 2017 15:44

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde 38 yaşındaki Ümit Gülgün, 5 yıl önce kendisini bacaklarından vurarak sakat kalmasına neden olan husumetlisi 30 yaşındaki Çağlar Konmaz\'ı aynı sokakta tabancayla vurarak ağır yaraladı.
Olay, Yenimescit Mahallesi Kayalıdere Sokak\'ta meydana geldi. Ümit Gülgün, 5 yıl önce kendisini bacaklarından vurarak sakat kalmasına neden olmaktan bir süre cezaevinde kalan Çağlar Konmaz\'la Kayalıdere Sokak üzerinde karşılaştı. Gülgün, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Konmaz\'a 3 el ateş etti. Mermilerden 2\'si karnına, 1\'i sağ bacağına isabet eden Çağlar Konmaz ağır yaralandı. Konmaz, çevredekiler tarafından özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ümit Gülgün ise suç aleti silahla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Çağlar Konmaz\'ın 2012 yılı Aralık ayında Kayalıdere Sokak üzerinde Ümit Gülgün\'ü tabancayla sağ kalçası ile sol diz kapağı altından vurarak yaraladığı bildirildi. Tedavisinin ardından kısmen sakat kalan Ümit Gülgün\'ün intikam almak için Çağlar Konmaz\'ı vurduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi\'ne sevk edilen Ümit Gülgün, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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