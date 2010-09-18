Kendisini terk eden eşine intiharını izletti

T24- Muğla’nın Milas ilçesinde, kendisini terk eden eşine intihar girişimini internet üzerinden canlı olarak izleten kişi, eşinin telefonla yardım istediği komşuları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Kırcağız köyünde meydana gelen olayda kocasıyla sürekli tartıştığı öğrenilen F.S, 2 çocuğunu da yanına alarak, ailesinin yaşadığı Adana’ya gitti.



Eşinin 2 çocuğu ile birlikte 15 gün önce evi terk etmesinin ardından bunalıma girdiği iddia edilen D.S (39), telefon konuşmalarında olumsuz yanıt alınca, eşiyle son bir kez internet üzerinden görüntülü olarak görüşmek istedi.



F.S’yi internet üzerinden kamera aracılığı ile görüşmeye ikna eden D.S, konuşmanın sürdüğü esnada, kameranın açısını değiştirdi ve sandalyenin üzerine çıkarak kemeriyle kendini tavana astı.



Eşinin intiharını canlı olarak izleyen F.S, komşularını telefonla arayarak yardım istedi. Eve gelen komşulardan Şeref Şenay, evin kapısı kilitli olduğu için camı kırarak içeri girdi ve tavanda asılı olan D.S’yi, kemeri keserek aşağı indirdi ve 112 ekiplerine bilgi verdi.



Komşusunun hayatını kurtaran Şenay, camı kırmamış olsa geç kalınacağını anlatarak, "Telefon gelir gelmez koşarak eve geldim ve camı kırarak eve girdim.



Biraz geç kalmış olsam yapacak bir şey kalmamış olacaktı" dedi.



Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından suni solunum yöntemi ile hayata döndürülen D.S ambulans ile Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alınan D.S’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Bu arada, jandarma ekiplerinin olayın yaşandığı evde inceleme yaptığı bildirildi.



