Kendisini taciz ettiği iddiasıyla öldürdüğü adamı ikiye böldü

Sivas’ta 35 yaşındaki İ. Ş. kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü 47 yaşındaki Ömer Alpancıl’ı evinde bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedi ikiye ayırıp çuvalla çöpe attı. Alpancıl’ı kayıp başvurusundan araştıran polis, önce cinayeti çözdü, sonra kent çöplüğünde cesedi buldu.

Sivas'ta meydana gelen olayda, oto sanayi sitesinde kaportacılık yapan evli ve 4 çocuk sahibi Ömer Alpancıl’ı bir süredir evine gitmemesi ve haber alınamaması üzerine 3 gün önce yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Araştırma başlatan ekipler, Ömer Alpancıl’ın cep telefonuyla ilgili teknik takip başlattı. Yapılan araştırmada Alpancıl’ın en son evli, çocuğu bulunmayan İ. Ş. isimli kadınla görüşme yaptığı belirlendi. Bunun üzerine İ. Ş., gözaltına alarak emniyet küdürlüğüne götürüldü.

Emniyette ifadesine başvurulan İ. Ş., Ömer Alpancıl’ı öldürdüğünü itiraf etti. Olayı tüm detaylarıyla anlatan İ. Ş., Ömer ile yaklaşık 3 öy önce tanıştığını, ardından sık sık telefonla kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Cinayet zanlısı kadın, Ömer Alpancıl’ı olay günü evine çağırdığını ve burada aralarında tartışma çıktığını, gece saat 23.00 sıralarında rızası olmadan sarılmak isteyince de bıçaklayarak öldürdüğünü anlattı. İ. Ş., ceseti nasıl parçaladığını da büyük bir soğukkanlılıkla anlattı. Zanlı İ. Ş., cesedi ortadan kaldırmak için vücudunu bıçakla ortadan ikiye kestiğini, omurga kısmını ise keser ve çekiç gibi aletlerle parçalayarak cesedi ikiye ayırdığını, ardından da çuvala koyarak oturduğu apartmanın hemen yanında bulunan çöp konteynerine attığını ifade etti.



Çöplükte saatlerce ceset arandı



Kadının verdiği ifade üzerine ekipler cesedi bulmak için çalışma başlattı. Cinayetin 3 gün önce işlenmiş olmasından dolayı araştırmalar kent merkezinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Seyfebeli mevkisinde bulunan çöplüğe kaydırıldı. Konteynerden alınan çöplerin, belediye tesislerinde sıkıştırıldıktan sonra çöplüğe götürüldüğünü öğrenen ekipler, son 3 gün içerisinde çöplerin döküldüğü kısımları kontrol etti. Ekipler iş makinelerinin de yardımıyla, çöplükte saatlerce ceset aradı.

Yapılan aramalar sonunda çuval içerisindeki ceset çöpler arasında bulundu. Cumhuriyet Savcısı olay yerine giderek inceleme yaptı. Çöplükteki aşırı koku nedeniyle görev yapan ekipler ve görüntü alan gazeteciler maske kullanarak önlem almaya çalıştı. Yapılan incelemenin ardından ceset, olay yerine gelen belediyeye ait cenaze arabasına konularak otopsi için numune hastanesi morguna götürüldü. Öldürülen Ömer Alpancıl’ın kullandığı otomobilde bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılarak incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Cinayet ile ilgili soruşturma devam ediyor.