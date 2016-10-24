Kendisini taciz eden kişi tahliye edilince canına kıymaya kalktı!

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi'nde, lise öğrencisi 15 yaşındaki G.D., kendisine cinsel istismarda bulunan 42 yaşındaki A.K.’nın tutuklu yargılandığı davada tahliye edilmesinin ardından intihar girişiminde bulundu. Tedavi altına alınan A.K.'nın hayati tehlikesi sürüyor.

Geçen 17 Ağustos'ta, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası (Erdemir) T.A.Ş.'da işçi olan A.K. iddiaya göre, ailecek görüştükleri komşusunun kızı G.D.'yi yemek yeme bahanesiyle eve çağırdı. Kapıyı kilitleyen A.K., lise öğrencisi G.D.'yi öpüp dans etmeye zorladı. G.D., gizlice mesaj atarak çağırdığı ablasının gelmesiyle evden ayrıldı. 2 gün sonra İngilizce kursunda öğretmenine durumu anlatan G.D., daha sonra ailesiyle şikayette bulundu. A.K., 'cinsel istismar' ve 'kişi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında geçen cuma günü hakim karşısına çıktı. A.K., 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme, sanık A.K.'ye 'cinsel istismar' suçundan 6 yıl 8 ay, 'kişi hürriyetini yoksun kılma' suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 9 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, duruşmalardaki iyi hali ve suçun ileri boyutta gerçekleşmemesi nedeniyle alt sınırdan ceza verilen sanık, tutuklu kaldığı süre ve Yargıtay sürecinin uzun sürmesi ihtimali üzerine de tahliye edildi. G.D., ve ailesi verilen karara tepki gösterdi.

Kendisine cinsel istismarda bulunan A.K., ile Murtaza Mahallesi Dış Çeşme Sokak'ta oturan G.D., iddiaya göre; dün akşam saatlerinde odasına kapandı ve kullandığı psikoloji haplardan çok sayıda içerek intihara teşebbüs etti. Uzun süre odadan çıkmaması üzerine şüphelenen ailesi, içeriye girdiklerinde kızlarını yarı baygın halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan G.D., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan lise öğrencisinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Ayhan D., kızının, tutuklu A.K. nin serbest bırakılmasının ardından kendisini eve kapattığını ve ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Ayhan D., şöyle dedi:

"Kızıma 17 Ağustos'ta tecavüz etmeye kalkmışlardı. O tarihten bu yana tutuklu olan sanığı adalet serbest bıraktı. Buna üzülen kızım intihar etti. Adalet istiyorum. Bunu serbest bırakan hakim ve savcıya hakkımı helal etmiyorum. Kanun istiyorum."