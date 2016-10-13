Kendisini taciz eden kayınpederini öldürdü!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçen şubat ayında, aynı evde oturdukları emekli infaz koruma memuru olan kayınpederi Çetin B.'ı 11 bıçak darbesiyle öldüren Meryem B.'nin yargılanmasına devam edildi. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Meryem B., kayınpederinin kendisini sürekli taciz ettiğini, evde kimsenin olmadığı olay akşamı yeniden taciz edince mutfaktan aldığı bıçakla öldürdüğünü söyledi.

DHA’nın haberine göre, olay, merkez Orhangazi ilçesinde geçen Şubat ayında meydana geldi. 2 ay önce evlenen oğlu ile aynı evde oturan 58 yaşındaki Çetin B.'nin üst tarafı çıplak cesedi, kaldığı apartmanda komşuları tarafından bulundu. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopside, B.'nin sırt ve göğüs kısmından aldığı 11 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Polis, eşi Bursa'daki kızının ziyaretinde, fabrikada işçi olarak çalışan oğlu Selçuk B. gece vardiyasında olduğu sırada öldürülen Çetin B.'nin olay anında evde bulunan gelini 24 yaşındaki Meryem B.'yi gözaltına aldı. Meryem B., kayınpederini kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi. Mahkemeye çıkartılan genç kadın, tutuklandı.

“Saçlarımdan tutarak sürüklemeye başladı”

Hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Meryem B.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Meryem B., öldürülen, 58 yaşındaki Çetin B.'nin eşi Zinnet B., kardeşi Metin ve oğlu Selçuk B. ile avukatlar katıldı.

Meryem B., ilk duruşmadaki savunmasını yineleyerek, olay günü akşam üzeri evde kimse yokken banyoya girdiğini ve elektriklerin kesilmesi üzerine elbiselerini giyip çıktığını söyledi. İçeriden tıkırtılar gelince "Kim var?" diye seslendiğini anlatan Meryem B. olayı şöyle anlattı:

"Kayınpederim bu sırada saçlarımdan tutarak sürüklemeye başladı. Küfür ederek bana sahip olmaya çalışıyordu. Elinden kurtularak, salona geçtim. Peşimden geldi. Yine saçlarımdan tutarak beni mutfağa sürükledi. Üzerime abandı. Kendimi kurtardım. Karanlıkta elime geçirdiğim bıçağı rastgele salladım. Şoka girdim. Kendimi evden dışarıya attım. Bağırdım ve kimse çıkmadı. Yeniden içeriye girdim. Eşimi aradım, daha önce de 155'i arayarak 'kayınpederim beni rahatsız ediyor' demiştim."

Eşi ‘şikayetçiyim’ dedi

Selçuk B. de ilk duruşmadaki ifadesini yineleyerek, eşi Meryem B.'nin olay gecesi kendisini telefonla aradığını ve elektriğin kesik olduğunu söylediğini anlattı. B., "Eşim, 'korkuyorum, babama da ulaşamıyorum' dedi. Daha sonra saat 23.30 sıralarında, polis arayarak babamın yaralandığını ve ambulans geldiğini söyledi. Eve geldiğimde olayı öğrendim. Şikâyetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, Meryem B.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakın tamamlanması ve şahitlerin dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.