Kendisini soyan hırsızdan şikayetçi olmadı

Banka mesaj çekti

Paralar gitti ama şikayetçi olmadı

İçinde bir miktar para, kredi kartları ve gümüş bileklik ile taşlı altın yüzüğü bulunan Uzel, cüzdanının çalındığını 4 saat sonra bankadan gelen mesaj ile fark etti. Bankanın "1200 TL'lik hesap hareketiniz oldu. Bilginiz var mı?" mesajını görüp banka ile irtibata geçen Uzel, kredi kartlarını iptal ettirdi ancak hırsızlardan şikayetçi olmadı.Sarıyer'deki İstinye Park Alışveriş Merkezi'ne 22 Ekim'de giden manken Didem Uzel, birkaç parça giysi aldıktan sonra ev ihtiyaçları için Migros mağazasına gitti. Kasada, çantasındaki kredi kartları ile ödeme yapan Uzel, evine döndü. Uzel, aynı gece saat 23.00 sıralarında dışarıya çıkmaya hazırlanırken cüzdanının çantasında olmadığını farketti.Bu sırada telefonuna kredi kartından 1200 TL'lik hesap hareketi olduğunu yazan banka mesajı ulaştı. Bankayı arayan Uzel'e, kredi kartının Hacıosman'daki bir ATM'de kullanıldığı bilgisi verildi. Bankanın verdiği bilgiye göre, Uzel'in kartından saat 21.47'de iki kez 600 TL olmak üzere toplam bin 200 TL çekilmişti. Polise başvuran Uzel, nerede ve nasıl soyulduğunu bilmediğini belirtti. Uzel, cüzdanında 150 TL nakit parası, B sınıfı ehliyeti, nüfus cüzdanı, iptal ettirdiği 5 kredi kartı, gümüş bilekliği ve üzeri taşlı altın yüzüğü olduğunu beyan etti.Kendisini soyan kişi ya da kişilerden şikayetçi olmadığını söyleyen Uzel'in beyanının ardından konu Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ettirildi. Soruşturma başlatan savcılık, Uzel'in kredi kartının nerede ve kimler tarafından kullanıldığının tespiti için ilgili yerlerle yazışmaların yapılması emrini verdi. Bu kapsamda, kredi kartının kullanıldığı ATM ile alışveriş merkezi yakınlarındaki güvenlik kamera görüntüleri istenecek ve Uzel'in kartının kim ya da kimler tarafından kullanıldığı tespit edilecek.