Kendisini öpen tacizcinin dilini ısırıp koparan kadın: Aylarca midem bulandı; erkekler taciz etmemeyi öğrenecek

Kendisini zorla öpmeye kalkan adamın dilini ısırarak koparan Ebru O., "Eminim artık tanımadığı hiçbir kızı öpmeye kalkamayacak" diyerek kadınlara "güçlü olun" mesajı verdi. "Tacizci ne kadar güçlüyse sen de o kadar güçlü ol. Tepkini ortaya koyacaksın. Erkekler taciz etmemeyi öğrenecek" diyen Ebru O. "Aylarca yemek yiyemedim. Sürekli midem bulandı. Hep o an aklıma geliyordu. Ne kadar kuvvetli ısırdığımı bilemem. Zaten ağzımın içi hissizdi o an" şeklindeki sözleriyle olaydan sonra yaşadıklarını anlattı.

Isırıp dilini kopardı

İstanbul Esenyurt’ta 14 Mart 2016 günü evine gitmek için Cumhuriyet Meydanı’ndaki geçidi kullanan Ebru O. (28), merdivenden çıktığı sırada arkadan gelen Mert O. (19) isimli genç tarafından yüzü kapatılarak taciz edildi. Ebru O. kendisini zorla öpmeye kalkan gencin dilini ısırarak kopardı.

Olaydan sonra gittiği hastanede yakalanan Akşam Lisesi öğrencisi Mert O, savcıya verdiği ifadede Ebru O.’yu kız arkadaşı zannederek sürpriz yapmak istediğini ve arkasından yaklaşıp elleriyle gözlerini kapattığını sonra da sevgilisi zannettiği kişiyi öptüğünü, dilini ağzına soktuğunda ise karşısındaki kişi tarafından dilinin ısırılarak koparıldığını söyledi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Mert O.’nun cinsel davranışlarla Ebru O.’nun vücut dokunulmazlığını ihlal ettiğini belirterek ‘cinsel saldırı’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"Kendimi koruma işgüdüsüyle yaptım"

Peyzaj teknikeri Ebru O. yaşadıklarını Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul Uçar'a şöyle anlattı:

"Bir yıl önce diş doktorundan eve dönüyordum. Esenyurt’ta Cumhuriyet Meydanı’ndaki durakta indim. Saat 22.15’ti, ortalıkta kimse yoktu. Tam merdivenlere yöneldim, arkamdan biri gözlerimi kapattı. Öpmeye çalıştı. Çenem uyuşuk olduğu için nasıl ısırdığımı bilmiyorum. Refleksti sanırım. Kendimi koruma içgüdüsüyle yapılmış bir hareketti. Dili ağzımda kaldı tükürdüm. Galiba dilinin koptuğunu o an fark etmedi, çünkü tacize devam etti. Üstüm başım kan içinde kalmıştı. Ben yere çömeldim. Sonra acısını fark etti herhalde, birkaç saniye öylece durduktan sonra kaçıp gitti."

"Aylarca yemek yiyemedim"

"Aylarca yemek yiyemedim. Sürekli midem bulandı. Hep o an aklıma geliyordu. Ne kadar kuvvetli ısırdığımı bilemem. Zaten ağzımın içi hissizdi o an. Olaydan sonra biber gazıyla gezmeye başladım. Otobüsteyken çantamda, inince elimde duruyor. Onun için belki çok basit bir şeydi ama benim psikolojim darmadağın oldu. Geceleri uyuyamadım. Korkarak gidiyordum eve. Bana bunu yaşatmaya hakkı yoktu. Daha yeni yeni kendime gelebildim. Eminim bundan sonra artık tanımadığı hiçbir kızı öpmeye kalkmaz."