Kendisini ölümle tehdit eden eşini öldüren Rümeysa Aydın beraat etti

Balıkesir'de şiddete, cinsel istismara ve ölümle tehdide maruz kaldığı iddiasıyla kocası Murat Aydın'ı ağustos ayında pompalı tüfekle vurarak öldürmekten tutuklu olarak yargılanan Rümeysa Aydın, beraat etti.



Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde 13 Ağustos 2021 günü yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, kendisine sürekli şiddet ve cinsel taciz uyguladığını ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği kocası Murat Aydın'ı pompalı tüfekle öldürdü.



Tutuklu olarak yargılanan Rümeysa Aydın'a bugünkü karar duruşmasında son sözü soruldu. Aydın, ağlayarak, “Herkes bana cani diyor. Ama ben cani değilim. Kendimi ve çocuklarımı korumaya çalıştım” dedi. Mahkeme, olayı 'meşru müdafaa' kapsamında değerlendirip Rümeysa Aydın'ın beraatine karar verdi.

İki çocuğu psikolojik destek alıyor

Rümeysa Aydın davasının soruşturma aşamasından itibaren takip eden Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan, Aydın’ın 2 çocuğunun ise psikolojik destek almaya devam ettiğini söyledi.



Rümeysa Aydın’ın evlenmesinin ardından şiddet görmeye başladığını söyleyen Ayşegül Küçükafacan, "Rümeysa, olay yaşanmadan önceki 3 gün boyunca evde tutulmuş bir kadın. Eşi, ne yazık ki uyuşturucu madde etkisinde halüsinasyonlar görmekte ve kendi kafasına göre birtakım hayaller içerisinde Rümeysa ile ilgili değişik olaylar anlatmaya başlıyor.



Akabinde de Rümeysa'yı öldürmek üzere arabaya doğru tüfeği almaya gidiyor. Rümeysa aslında son ana kadar eşinin üstlerine yürümesinden vazgeçmesini beklemiş. O kadar kısa mesafeden ateş edilmesi bize bu durumu gösteriyor. Bir annenin çocuklarını ve kendisini korumak için çok doğal bir refleksi o tüfeğin ateşlenmesi." dedi.