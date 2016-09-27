Kendisini ölüme sürükleyen kocasını onun silahıyla vurdu

İstanbul'da beli silahlı bir koca, ıssız gecede eşi Kader'i saçından tutarak yerde sürüklemeye başladı, Kader kocasının silahı kaparak tetiğe bastı.

Habertürk'ün Müslim Sarıyar'ın haberine göre, İstanbul Üsküdar, önceki gece yarısı dehşet dakikalarına sahne oldu. Olay, Kuzguncuk’taki bir mezarlığın karşısında saat 02.00 sıralarında yaşandı. İşsiz olan eşi Serhat K.’dan (22) şiddet gören Kader K., 20 gün önce baba evine döndü. Evi terk etmesinin ardından da Serhat K., genç kadını sık sık arayıp ölümle tehdit etmeye başladı.

"Konuşalım, diye çağırdı"

Kader K., önceki gece saatlerinde arayıp “Konuşalım” diyen eşinin teklifini kabul edip Kuzguncuk’a gitti. Mezarlığın karşısındaki yeşil alanda buluşan çift tartışmaya başladı. Bir anda Serhat K. genç kadını dövmeye, ardından da saçlarından tutarak sürüklemeye başladı. Eşinin belindeki silahı görünce iyice panikleyen genç kadın, bir hamle yaptı ve silahı almayı başardı. Ardından da tetiğe bastı. Göğsüne isabet eden iki kurşunla yaralanan Serhat K., kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerinden kaçıp Ümraniye’deki babasının evine dönen Kader K., bir arkadaşından yardım istedi ve yeniden Kuzguncuk’a döndü.

"Polisi aradı"

Kocasının yaşadığını görünce polisi arayıp teslim olan genç kadın, silahı denize attığını söyledi. Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırılan Serhat K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Serhat K.’nın tehdit, hırsızlık, ruhsatsız silah ve uyuşturucu suçlarından sabıkalı olduğu anlaşıldı. Üsküdar Asayiş Bürosu’nda sorgulanan Kader K., bugün Anadolu Adliyesi’ne gönderilecek. Kader K.’yı otomobiliyle olay yerine götüren Emrah B. de gözaltına alındı.