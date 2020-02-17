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Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı: Çocuk yaşta evliliği iptal ettim, kulağı olan işitsin

17 Şubat 2020 15:30

Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı, çocuk yaşta evlilik ve kadınlara ilişkin bazı dini hükümleri iptal ettiğini söyledi.

Mezarcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biiznillah, İbrâhimî dinlerdeki: âkil, bâliğ, reşid olmayan çocuk evliliğini; kızların, onayı olmadan evlendirilmesini; kadının şahitliğinin kabul edilmemesini; mirastan kadının erkekten az pay almasını; kadına şiddeti tecviz eden dînî ahkâmı iptal ediyorum! Kulağı olan işitsin!" ifadelerini kullandı.

Mezarcı en son Kuran’daki yüz sopa, hadislerdeki recm cezasını ve tesettür mecburiyetini iptal ettiğini açıklamıştı.

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