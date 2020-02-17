Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı: Çocuk yaşta evliliği iptal ettim, kulağı olan işitsin

Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı, çocuk yaşta evlilik ve kadınlara ilişkin bazı dini hükümleri iptal ettiğini söyledi.

Kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, 'çocuk evliliğini, rıza dışı evliliği ve kadınların mirastan az pay almaları gibi dini hükümleri' iptal ettiğini açıkladı.

Mezarcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biiznillah, İbrâhimî dinlerdeki: âkil, bâliğ, reşid olmayan çocuk evliliğini; kızların, onayı olmadan evlendirilmesini; kadının şahitliğinin kabul edilmemesini; mirastan kadının erkekten az pay almasını; kadına şiddeti tecviz eden dînî ahkâmı iptal ediyorum! Kulağı olan işitsin!" ifadelerini kullandı.

Mezarcı en son Kuran’daki yüz sopa, hadislerdeki recm cezasını ve tesettür mecburiyetini iptal ettiğini açıklamıştı.