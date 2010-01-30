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Yaşam

Kendisini kurt sanıyor!

ABD'de yaşayan Sarah Rodriguez isimli genç bir kız, çocukluğunda geçirdiği travma yüzünden kendisini bazen kurt bazen de köpek zannediyor.

30 Ocak 2010 02:00

T24 - ABD'de yaşayan Sarah Rodriguez isimli genç bir kız, çocukluğunda geçirdiği travma yüzünden kendisini bazen kurt bazen de köpek zannediyor.


ABD'de yaşayan Sarah Rodriguez isimli genç bir kız, çocukluğunda geçirdiği travma yüzünden kendisini bazen kurt bazen de köpek zannediyor.

Köpeklere, özellikle de kurtlara olan sevgisi anormal boyutlarda olan genç kız, tüm hayatını bu saplantısına göre düzenlemiş durumda.Sokağa çıktığında, birilerinin tasmasından tutarak kendisine kurt muamelesi yapacağı beklentisini taşıyan 18 yaşındaki genç kız, sürekli olarak kuyruk ve tasma takıyor  

Ailesi, genç kızın en büyük hobisinin yol kenarlarında bulduğu ölü köpeklerin kafalarını kesmek olduğunu söylüyor.

Bulduğu ölü köpeklerin kafasını itinayla kestikten sonra, ormana götürüp burada gerçekleştiren kız ritüel eşliğinde kafa derisini yüzüyor. Bununla yetinmeyen genç kız, eve götürdüğü kafatasını kaynar suda haşladıktan sonra beynin akması için bir kenara bırakıyor.

Bahsedilen tüm bu işlemlerde uzmanlık kazanan kurt kız, kısa bir süre önce ormanda çektirdiği ve elinde kestiği bir köpek kafası bulunan resmin internete konmasıyla gündeme oturdu.




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