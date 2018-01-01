T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kendisini darp eden adamın penisini ısırdı

Aldığı yumruk darbeleriyle gözü ve vücudunda morluklar oluşan kadın, karakola giderek adamdan şikayetçi oldu

01 Ocak 2018 16:37

Adana'da  28 yaşındaki M.U., kendisini darp eden 26 yaşındaki M.A'yı penisinden ısırdı. 

Olay, merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, M.U.,  M.A.'nın evine gitti. Tartışma sonrası M.U. kendisini darp eden M.A'nın penisini ısırdı. Cinsel organı kanayan adam, kadını dövdü. Aldığı yumruk darbeleriyle gözü ve vücudunda morluklar oluşan M.U., karakola giderek şikayette bulundu. Polis, M.A.'nın ifadesini aldıktan sonra, Adli Tıp Birimi'ne götürerek 'Darp raporu' aldı.

M.A. olaydan kısa süre sonra yakalandı. Çıkan kavgada kendisinin de yaralandığı söyleyen M.A., karakola götürüldü. Burada ifadeleri alınan M. A. ve M.U., daha sonra birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı. (DHA)

ETİKETLER

kadınadampenisini ısırdıpolis şikayetçi olduadana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24