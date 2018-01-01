Kendisini darp eden adamın penisini ısırdı

Adana'da 28 yaşındaki M.U., kendisini darp eden 26 yaşındaki M.A'yı penisinden ısırdı.

Olay, merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, M.U., M.A.'nın evine gitti. Tartışma sonrası M.U. kendisini darp eden M.A'nın penisini ısırdı. Cinsel organı kanayan adam, kadını dövdü. Aldığı yumruk darbeleriyle gözü ve vücudunda morluklar oluşan M.U., karakola giderek şikayette bulundu. Polis, M.A.'nın ifadesini aldıktan sonra, Adli Tıp Birimi'ne götürerek 'Darp raporu' aldı.

M.A. olaydan kısa süre sonra yakalandı. Çıkan kavgada kendisinin de yaralandığı söyleyen M.A., karakola götürüldü. Burada ifadeleri alınan M. A. ve M.U., daha sonra birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı. (DHA)